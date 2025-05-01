联想笔记本是PC品牌，在全球知名度很高，它性能稳定，产品线多样，深受消费者喜爱，本文会全面介绍联想各系列笔记本的最新价格区间，这有助于您选购到最适合的产品。

一、主流商用系列价格

1. ThinkPad X系列：轻薄商务本

X1 Carbon（第11代）：8999-15999元

X13（AMD版）：5299-8999元

2. ThinkPad T系列：经典商务本

T14（i5版）：6499-9299元

T16（i7版）：8999-12999元

二、游戏本系列价格

1. 拯救者Y系列：

Y7000P（RTX4050）：7499元起

Y9000K旗舰版：17999元起

2. 小新Pro游戏本：

16寸（RTX3050）：5999-7999元

三、轻薄本系列价格

1. 小新Air系列：

14寸（R5）：3999-4999元

15寸（i5）：4599-5599元

2. YOGA系列：

YOGA Air 14s：7999-9999元

YOGA Pro 14s：8999-12999元

四、学生本系列价格

1. IdeaPad系列：

IdeaPad 14（R5）：3299-4299元

IdeaPad 15（i3）：2999元起

2. 小新数字系列：

小新14：3599-4599元

五、选购建议：

1. 入门办公：IdeaPad系列（3000-4000元）

2. 学生群体：小新数字系列（3500-5000元）

有适合商务人士用的ThinkPad T系列，其价格范围在6000元至16000元，还有ThinkPad X系列，它的价格也在6000元到16000元之间。

4. 游戏玩家：拯救者系列（7000-18000元）

上述价格是2023年12月的市场参考价，具体价格会因配置不同出现波动，具体价格会因促销活动出现波动，建议购买前向官方渠道咨询，从而获取最新报价。联想笔记本在618大型促销时，优惠幅度在300到2000元之间。联想笔记本在双11大型促销时，优惠幅度在300到2000元之间。