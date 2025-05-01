笔记本为什么不买荣耀

1. 品牌定位问题

荣耀原本是华为的子品牌，主要面向中低端手机市场。近些年来它开始进入笔记本领域，然而其在PC行业的专业性以及积累，和联想、戴尔、惠普等传统厂商相比差很多，产品定位还是倾向于“性价比”，没办法满足高性能或商务方面的需求。

2. 硬件配置短板

处理器局限多数机型采用低功耗处理器，例如骁龙系列，这些机型的性能比同价位的Intel/AMD产品弱 。

显卡等级低：普遍缺失独立显卡或仅配备MX系列入门显卡

扩展性差：内存焊死不可升级，SSD插槽单一

散热缺陷：轻薄本设计导致高负载降频严重

3. 软件生态劣势

在Windows系统优化方面经验欠缺，这是与ThinkPad商务本或Surface系列相比而言的 。

缺乏专业级软件预装（如工作站笔记本的ISV认证）

多屏协同功能仅对华为/荣耀手机友好

4. 售后服务体系薄弱

线下服务网点数量远少于联想（全国1600+网点）

部分二三线城市无官方维修点





备件库存周期长（用户反馈换屏平均等待7-15天）

5. 市场保值率低

二手交易平台数据显示：

荣耀笔记本1年保值率约55%（行业平均65%）

2年后残值率跌破40%

6. 竞品对比建议

5000元档：联想小新Pro（2.8K 120Hz屏+标压处理器）

6000元档：惠普战66（军工认证+企业级售后）

7000元档：华为MateBook（3:2生产力屏+CNC工艺）

7. 特殊场景劝退点

游戏需求：散热和显卡双短板

设计剪辑：色准差（实测ΔE>3）

Linux开发：驱动适配不完善

注：要是已经拥有华为或者荣耀手机，那么可以根据实际情况考虑MagicBook多屏协同的便利程度，不过还是建议首先考虑核心硬件性能。