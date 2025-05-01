联想笔记本电脑价格图片大全

联想是全球领先的电脑品牌，它提供了丰富的笔记本电脑产品线，能满足不同预算和需求 。以下是主流联想笔记本电脑的价格及型号概览 ，价格可能因地区和促销活动有所浮动 ：

一、轻薄本系列

1. Yoga系列（翻转触控本）

Yoga 9i（14英寸）：约9000-13000元

[图片：银色金属机身+360度转轴特写]

2. ThinkBook系列（商务轻薄）

ThinkBook 14p锐龙版，价格大约在5000元到7000元之间。

ThinkBook 15（酷睿版）：约4500-6500元

[图片：深灰色磨砂外观+指纹识别模块]

二、游戏本系列

1. 拯救者R系列（AMD平台）

R7000P（RTX3060）：约7500-8500元

R9000P（RTX3070）：约9000-11000元

[图片：红色背光键盘+尾部散热口设计]

2. 拯救者Y系列（Intel平台）

Y7000P（i7搭配RTX3050Ti），价格大约在7000元到8000元之间。

Y9000K（i9搭配RTX3080），价格大约在15000元到20000元之间。

[图片：RGB键盘灯效+A面发光Logo]

三、商务本系列

1. ThinkPad X1系列

X1 Carbon（第10代）：约10000-15000元

X1 Yoga（触控版）：约11000-16000元

[图片：经典黑色外观+小红点键盘]

T14（锐龙版）：约6000-9000元

T15p（高性能版）：约8000-12000元

[图片：扩展坞接口特写+防泼溅键盘]

四、学生本系列

1. IdeaPad系列

IdeaPad 14（锐龙5）：约3500-4500元

IdeaPad 15（酷睿i5）：约4000-5000元

[图片：多彩机身+窄边框屏幕]

价格提示：

官网会有优惠，电商平台（京东、天猫）也常有优惠，优惠幅度在300元到1000元之间。

2. 教育优惠通常可享9-95折

3. 企业采购可联系代理商议价

购买建议：

预算有限选IdeaPad或ThinkBook

设计需求考虑Yoga系列

游戏玩家首选拯救者

商务人士推荐ThinkPad

需要注意的是，文中价格依据2023年第三季度市场行情而定，具体的价格以购买的时候为准。产品图片能够通过联想官网或者电商平台去查看高清版本 。