笔记本电脑排行榜2021前十名

MacBook Pro (M1, 2021)是苹果推出的笔记本电脑，它是最新款，搭载了M1芯片，这款芯片性能十分强劲，它的续航表现优秀，适合专业用户使用。

Dell XPS 13 (9310)设计超轻薄，它的显示屏是InfinityEdge显示屏，近乎无边框，它具备便携性，也具备性能 。

HP Spectre x360 14是一款可转换二合一笔记本，它的屏幕比例是3比2，这种屏幕比例适合进行生产力工作，也适合用于创意设计。

华硕ROG幻14是一款优秀的游戏笔记本，它搭载了AMD Ryzen 9处理器，配备了RTX 3060显卡，续航能力也十分出色。

联想ThinkPad X1 Carbon（第9代），属于商务笔记本，是其中的标杆。它的键盘手感很好，而且坚固经用。

Microsoft Surface Laptop 4设计得很精美，它有AMD版本可供选择，也有Intel版本可供选择，它的触摸屏体验十分出色。

宏碁Swift 3是在性价比方面表现出色的选择，它的机身很轻薄，其性能较为均衡，它适合学生群体，它也适合那些预算有限的用户。

雷蛇灵刃15属于游戏本，它很轻薄，其机身采用高级铝合金材质，性能相当强劲。

LG Gram 17是一款超大屏幕的笔记本，它在同类笔记本里重量最轻，重量只有1.35kg，而且续航能力很强 。





MSI GS66 Stealth是一款游戏本，它很低调，它拥有144Hz高刷新率屏幕，它的散热系统很优秀。

选购建议：

专业人士考虑MacBook Pro或Dell XPS

游戏玩家选择Asus ROG或Razer Blade

商务人士推荐ThinkPad X1 Carbon

预算有限可考虑Acer Swift 3

需要大屏轻薄本选LG Gram

排名是根据综合性能、设计、价格等因素来定的，具体的选择还要考虑个人的使用需求，还要考虑个人的预算。