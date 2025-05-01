显卡性能排行榜天梯图，对PC硬件爱好者来说，是他们挑选显卡时的关键参考内容。本文会讲述最新的显卡性能排名，也会剖析天梯图的使用办法。

一、主流显卡性能排行（2023年12月数据）

1. 旗舰级显卡：

NVIDIA RTX 4090

AMD RX 7900 XTX

2. 高端显卡：

3. 中端显卡：

二、天梯图使用指南

1. 纵向比较：天梯图顶部为性能最强显卡，越往下性能越低

2. 横向比较：同一梯队的显卡性能相近

存在代际差异，新一代显卡在性能方面会有提升，其性能提升幅度通常在20%到30%，是相较于同级别旧款而言的。

三、选择显卡的实用建议

1. 根据分辨率选择：

1080P游戏：RTX 4060/RX 7600级别

2K游戏：RTX 4070/RX 7800 XT级别

4K游戏：RTX 4080及以上

2. 根据用途选择：

电竞游戏：侧重高帧率

3A大作：侧重画质和光追





内容创作：显存容量更重要

3. 预算参考：

入门级：1000-2000元

主流级：2000-4000元

高端级：4000-8000元

旗舰级：8000元以上

1. 天梯图多久更新一次？

建议每季度查看最新版本，通常在新显卡发布后更新。

2. 笔记本显卡如何对照？

笔记本显卡性能通常比台式机同型号低15-25%。

3. 二手显卡如何选择？

建议参考发布时的天梯图位置，并考虑矿卡风险。

需要留意的是，实际性能会出现变化，这是由于驱动优化、游戏优化等因素导致的，所以建议结合具体评测数据来进行参考 。