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显卡性能排行榜天梯图，对PC硬件爱好者来说，是他们挑选显卡时的关键参考内容。本文会讲述最新的显卡性能排名，也会剖析天梯图的使用办法。
一、主流显卡性能排行（2023年12月数据）
1. 旗舰级显卡：
NVIDIA RTX 4090
AMD RX 7900 XTX
2. 高端显卡：
3. 中端显卡：
二、天梯图使用指南
1. 纵向比较：天梯图顶部为性能最强显卡，越往下性能越低
2. 横向比较：同一梯队的显卡性能相近
存在代际差异，新一代显卡在性能方面会有提升，其性能提升幅度通常在20%到30%，是相较于同级别旧款而言的。
三、选择显卡的实用建议
1. 根据分辨率选择：
1080P游戏：RTX 4060/RX 7600级别
2K游戏：RTX 4070/RX 7800 XT级别
4K游戏：RTX 4080及以上
2. 根据用途选择：
电竞游戏：侧重高帧率
3A大作：侧重画质和光追
内容创作：显存容量更重要
3. 预算参考：
入门级：1000-2000元
主流级：2000-4000元
高端级：4000-8000元
旗舰级：8000元以上
1. 天梯图多久更新一次？
建议每季度查看最新版本，通常在新显卡发布后更新。
2. 笔记本显卡如何对照？
笔记本显卡性能通常比台式机同型号低15-25%。
3. 二手显卡如何选择？
建议参考发布时的天梯图位置，并考虑矿卡风险。
需要留意的是，实际性能会出现变化，这是由于驱动优化、游戏优化等因素导致的，所以建议结合具体评测数据来进行参考 。
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