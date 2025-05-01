联想是在全球都很有名的电脑品牌，它在中国拥有完备的售后服务网络。本文将具体介绍如何查询联想售后门店，借此帮助用户在设备出问题时，能迅速找到专业维修点。

一、官方渠道查询方法

1. 联想官网查询

访问联想中国官网，其网址为 ，在该页面底部找到“服务与支持”栏目，点击“服务网点查询”，输入所在省市信息，便可查看附近的授权服务网点。

2. 联想服务微信公众号

关注“联想服务”官方微信公众号，在公众号菜单栏中选择“服务网点”功能，系统会根据您所处的位置，自动推荐离您最近的维修点。

3. 联想客服热线

拨打联想全国统一客服热线8888，依照语音提示来操作，挑选人工服务，随后客服人员会给您提供最近的维修点信息。

二、查询注意事项

1. 认准官方授权网点

联想建议用户优先选择官方授权的服务网点，这些网点配备了原厂配件，这些网点还有专业技术人员。

2. 营业时间查询





有些网点可能会在中午休息，有些网点也可能在周末休息，建议查询时确认一下营业时间，以免白跑一趟。

3. 服务范围确认

不同的网点，提供的维修服务类型是不一样的，有的网点能维修笔记本电脑，有的能维修台式机，还有的能维修平板等，碰到这种情况，建议提前做好确认。

三、到店维修建议

1. 提前备份数据

建议维修前做好重要数据备份，以防数据丢失。

2. 携带购买凭证

携带产品购买发票或保修卡，有助于享受更好的保修服务。

3. 预约服务

部分网点支持预约服务，可节省排队等候时间。

采用这种方式，用户能方便快捷地找到正规的联想售后服务网点，然后获得专业的维修支持。联想在全国有超过1000家授权服务网点，这些网点基本上把所有县级以上城市都覆盖了。