联想是全球领先的笔记本电脑品牌，它的产品线丰富，价格区间跨度大。本文会详细介绍联想各系列笔记本的价格范围，还会给出选购建议。

一、主流系列价格区间

1. IdeaPad系列（入门级）：

3000-4500元：IdeaPad 3系列

2. ThinkBook系列（商务轻薄本）：

5000-7000元：主流配置机型

7000-9000元：高配机型

3. ThinkPad系列（高端商务）：

6000-9000元：E/L系列

9000-15000元：X/T系列

15000元以上：X1 Carbon/P1等旗舰机型

4. Legion系列（游戏本）：

6000-9000元：入门游戏本

9000-15000元：中高端游戏本

15000元以上：旗舰游戏本

二、影响价格的关键因素

处理器包括i3、i5、i7、i9，它们的价格差异能够达到2000元至3000元。





显卡方面，MX系列存在差价，RTX3050存在差价，RTX4060也存在差价，且这些显卡之间差价明显。

3. 屏幕：1080P/2K/4K以及刷新率影响价格

4. 内存和存储：16GB+512GB是当前主流配置

三、购买时机建议

1. 618和双11期间通常有最大折扣

2. 新款发布后3个月左右价格开始松动

3. 联想官网和学生通道常有专属优惠

四、选购建议

办公使用时，推荐价格在5000元左右的IdeaPad，或者推荐5000元左右的ThinkBook。

设计创作方面，可选择价格在8000元至12000元之间的ThinkPad，或者选择价格在8000元至12000元之间的Yoga。

3. 游戏需求：建议8000元以上的Legion系列

五、注意事项

1. 注意辨别官方渠道，谨防翻新机

2. 关注延保服务价格（通常300-500元/年）

3. 配件（鼠标/背包等）建议单独购买更划算

建议消费者依据实际需求以及预算，挑选适合自己的机型，不要盲目追求高配置。联想笔记本在各个价位区间，都有不错的产品可供选择。