苹果MacBook Pro性能出色，有Retina显示屏，续航时间长，适合专业从事创意工作的人士使用。

联想ThinkPad是商务笔记本里的代表，它的键盘手感很好，它的键盘坚固，还耐用。

戴尔XPS系列采用了超窄边框设计，其屏幕素质很高，这种设计适合办公，也适合用于娱乐。

华硕ROG系列是专门为游戏玩家打造的，它的性能十分强劲，散热表现也相当出色。

惠普Spectre的机身很薄，它的设计很时尚，其商务风格十分显著。

微软Surface Laptop配备了2K触控屏，这块屏幕可以与Windows系统实现完美兼容。

7. 宏碁Swift系列：轻薄便携，性价比突出。

8. 雷蛇Blade：游戏本中的高端产品，外观炫酷。

9. 小米笔记本Pro：国产品牌代表，配置均衡，价格亲民。

华为MateBook采用了全面屏的设计形式，它拥有的多屏协同功能展现得非常优秀。

选购建议：





1. 商务办公优先考虑轻薄和续航

2. 游戏玩家注重显卡性能

3. 设计师需要高色域屏幕

4. 学生群体可以考虑性价比机型

5. 注意接口配置是否符合需求

常见配置参数比较：

1. 处理器：i5/i7/R5/R7主流选择

2. 内存：8GB起步，16GB更佳

3. 硬盘：512GB SSD是最佳平衡点

4. 显卡：MX450/RTX3050/3060等