笔记本电脑寿命一般几年

笔记本电脑的使用期限，会因品牌不同而有所差异，会因型号不同而不一样，会因使用习惯不同而有区别，还会因维护情况不同而不同。通常情况下，笔记本电脑的平均使用期限是3到5年。以下是几个对笔记本电脑寿命有影响的关键因素：

1. 硬件质量高端品牌的笔记本电脑，一般会选用更加耐用的材料与组件，其使用寿命相对比较长，能够达到5年以上 。而低端笔记本不一样，大概3年左右，就会出现性能下降或者硬件故障 。

2. 使用频率每天使用时长超过8小时的笔记本电脑，其使用寿命会比偶尔使用的笔记本电脑短，会短1至2年，特别是CPU、显卡等核心部件，在高负荷运转的情况下，这些核心部件会加速老化。

3. 使用环境笔记本如果长时间在高温环境里使用，其内部元件容易受到损害，它的寿命会显著缩短，在多尘环境中使用是如此，在潮湿环境中使用同样如此，所以建议在温度25°C以下、干燥且清洁的环境中使用。

4. 电池寿命笔记本电池一般能进行300至500次充放电，大概过2到3年，它的容量会明显下降，不过更换新电池能延长整机的使用时间 。

5. 系统维护定期清理磁盘是一种维护措施，重装系统是一种维护措施，升级驱动是一种维护措施，这些措施可使系统运行维持顺畅，还能把使用寿命延长一到两年。

6. 升级空间有一种笔记本，它的内存可以升级，硬盘同样可以升级，借助升级硬件，它的使用寿命能够延长1到2年 。另外还有一种超薄本，它不具备升级的条件，使用3年后，就很难满足新软件的需求了。

延长笔记本寿命的建议：

避免长时间满负荷运行





定期清理散热风扇和出风口

使用散热支架改善通风

避免边充电边使用

保持系统清洁和更新

适当升级硬件配置

笔记本经常死机，出现了过热的情况，电池续航的时间非常短，并且维修成本差不多是新笔记本价格的50%，在这种时候一般就意味着该考虑换一台新笔记本了。