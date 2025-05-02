联想手提电脑多少钱一台

联想笔记本电脑价格范围广，其具体情况由型号决定，由配置决定，由功能决定 。以下是常见系列的价格参考（基于国内市场行情）：

1. 入门级轻薄本（如IdeaPad系列）

基础配置是i3处理器，内存有8GB，硬盘为256GB SSD，价格大概在3000元至4500元之间。

这款产品是中端配置，它的处理器是i5，内存为16GB，固态硬盘是512GB，其价格大概在4500元至6000元之间。

2. 商务本（ThinkPad系列）

E系列入门款：4500-7000元

X系列高端轻薄本：7000-12000元

P系列移动工作站：10000-25000元

3. 游戏本（Legion系列）

主流配置包含i5，或者包含i7，还加上RTX3050显卡，它的价格在6000元至9000元之间。

它具有高端配置，处理器是i7或者i9，显卡在RTX4060及以上，价格在9000元至20000元之间。

4. 二合一变形本（Yoga系列）

中端型号：5000-8000元

旗舰型号：8000-15000元

影响因素：

处理器有i3、i5、i7、i9这几种类型，每一档处理器之间的价格差大概在500元到2000元这个范围。

2. 显卡：核显与独立显卡价差可达3000元以上

在屏幕方面，1080P屏和2K屏的差价大概处于500元至2000元这个范围，1080P屏与4K屏的差价同样大概在500元到2000元之间。

在内存硬盘方面，有两种组合，一种是16GB加上1TB，另一种是8GB加上512GB，前者比后者贵1000元到2000元。

购买建议：

日常办公：选择4000-6000元的中端机型

专业设计/游戏：建议8000元以上预算

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实际价格会随着市场产生波动，建议通过京东、天猫等正规途径去做比价，还需要查看具体型号的实时报价。