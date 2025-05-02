联想ideapad所有型号

联想ideapad归联想所有，是备受欢迎的笔记本电脑系列，它拥有多种型号，可满足不同用户的需求。以下是联想ideapad的主要型号及其特点：

1. ideapad Slim系列

主打轻薄便携，适合出差、学生及日常办公使用。

采用金属机身，重量通常在1.5kg以下。

提供多种配置，包括AMD和Intel处理器选项。

2. ideapad Gaming系列

它是专门给游戏玩家打造的，它能够搭配高性能显卡，像NVIDIA GTX或者RTX这种 。

高刷新率屏幕（120Hz或144Hz）提升游戏体验。

散热系统优化，确保长时间游戏性能稳定。

3. ideapad Flex系列

二合一设计，支持360度翻转，可作为平板或笔记本使用。

触控屏支持手写笔，适合创意工作者。

配置均衡，适合办公与轻度娱乐。

4. ideapad 5系列

中高端商务本，性能平衡，适合专业人士。

搭载高清IPS屏幕，色彩表现优秀。

提供指纹识别等安全功能。

入门级笔记本，性价比高，适合预算有限的用户。

配置基础，适合日常办公、学习及上网。

提供多种尺寸选择（14英寸、15.6英寸等）。

6. ideapad Duet系列

可拆卸键盘设计，类似Surface的二合一设备。

便携性强，适合移动办公和轻娱乐。

运行Windows系统，兼容性强。

7. ideapad S系列

超轻薄设计，适合追求极致便携的用户。

电池续航表现优秀，适合长时间外出使用。

主打耐用性和稳定性，适合企业用户。

提供多种接口，扩展性强。

联想ideapad系列能满足多种需求，这些需求覆盖了从入门到高端的范围，用户可以根据自己的预算，结合使用场景，挑选出合适的型号。