联想g480笔记本配置参数

联想G480是联想推出的笔记本系列，该系列属于主流商务类型，其下面是该系列的主要配置参数：

1. 处理器配置：

可选Intel Core i3-2350M（2.3GHz）

英特尔酷睿i5 - 2450M，其主频为2.5GHz，最高睿频可达到3.1GHz 。

2. 内存配置：

标配4GB DDR3内存

最大支持8GB内存扩展

2个内存插槽

3. 存储配置：

500GB/750GB 5400转机械硬盘

可选32GB SSD缓存版本

4. 显卡配置：

Intel HD Graphics 3000集成显卡

可以选择NVIDIA GeForce GT 610M独立显卡，它的显存是1GB 。

5. 显示屏：

14英寸LED背光屏

1366×768分辨率

16:9宽屏比例

6. 接口配置：

1个USB 3.0接口

HDMI输出接口

VGA接口

RJ45以太网接口

多合一读卡器

7. 网络连接：

802.11b/g/n无线网卡

1000Mbps有线网卡

蓝牙4.0

8. 其他配置：

内置DVD刻录光驱

高清摄像头

立体声扬声器

6芯锂电池（续航约3-4小时）

9. 机身规格：

尺寸：339mm×230mm×32.8-34.5mm

重量：约2.2kg

10. 操作系统：





预装Windows 7家庭普通版

部分机型预装Linux系统

该机型的机身采用工程塑料材质，它配备了防泼溅键盘，适合用于商务办公，在配置方面有多种选择，能满足不同预算的用户，还能满足不同性能需求的用户。