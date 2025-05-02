联想g480笔记本配置参数

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联想G480是联想推出的笔记本系列，该系列属于主流商务类型，其下面是该系列的主要配置参数：
1. 处理器配置：
可选Intel Core i3-2350M（2.3GHz）
英特尔酷睿i5 - 2450M，其主频为2.5GHz，最高睿频可达到3.1GHz 。
2. 内存配置：
标配4GB DDR3内存
最大支持8GB内存扩展
2个内存插槽
3. 存储配置：
500GB/750GB 5400转机械硬盘
可选32GB SSD缓存版本
4. 显卡配置：
Intel HD Graphics 3000集成显卡
可以选择NVIDIA GeForce GT 610M独立显卡，它的显存是1GB 。
5. 显示屏：
14英寸LED背光屏
1366×768分辨率
16:9宽屏比例
6. 接口配置：
1个USB 3.0接口
HDMI输出接口
VGA接口
RJ45以太网接口
多合一读卡器
7. 网络连接：
802.11b/g/n无线网卡
1000Mbps有线网卡
蓝牙4.0
8. 其他配置：
内置DVD刻录光驱
高清摄像头
立体声扬声器
6芯锂电池（续航约3-4小时）
9. 机身规格：
尺寸：339mm×230mm×32.8-34.5mm
重量：约2.2kg
10. 操作系统：
预装Windows 7家庭普通版
部分机型预装Linux系统
该机型的机身采用工程塑料材质，它配备了防泼溅键盘，适合用于商务办公，在配置方面有多种选择，能满足不同预算的用户，还能满足不同性能需求的用户。
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