三星笔记本所有型号大全

三星是在全球都很有名的电子产品制造商，它的笔记本产品线包含多个系列，有轻薄本，也有高性能商务本。下面是三星笔记本主要型号的分类介绍，能助您全面了解三星笔记本的产品线。

轻薄本系列

1. Galaxy Book系列

Galaxy Book Pro它主要突出轻薄且便于携带的特性，配备了AMOLED屏幕，适合商务人士来使用，同样适合内容创作者来使用。

Galaxy Book Pro 360：支持360度翻转触控屏，搭配S Pen，适合创意工作者。

Galaxy Book Flex：二合一设计，金属机身，适合移动办公。

2. Notebook系列

Notebook 9 Pen：轻薄设计，支持触控笔，适合笔记和绘图需求。

Notebook 9 Always：超轻薄机身，长续航，适合经常出差的用户。

商务本系列

1. Galaxy Book Ion

它采用了超轻的镁合金机身，它支持雷电3接口，它适合那些追求便携与性能的商务用户。

2. Galaxy Book S

它配备了高通骁龙处理器，能支持LTE网络，这种情形适合移动办公场景，在此场景中人们需要随时保持联网状态。

高性能本系列

1. Odyssey系列

Odyssey Z：轻薄游戏本，配备高性能显卡和高刷新率屏幕，适合游戏玩家。

Odyssey Neo：高端游戏本，支持4K显示和顶级硬件配置。





2. Notebook Odyssey

专为游戏设计，配备RGB背光键盘和高性能散热系统。

二合一笔记本系列

1. Galaxy Book2 Pro 360

升级版二合一设计，支持S Pen，适合创意设计和办公。

2. Notebook Spin系列

可翻转屏幕设计，适合多场景使用。

经典老款型号

1. Ativ Book系列

Ativ Book 9：经典超极本，现已停产，但在二手市场仍有流通。

2. Series系列

Series 7/5/3：早期产品线，覆盖入门到中高端市场。

选购建议

注重便携性推荐Galaxy Book Pro这个系列，推荐Notebook 9这个系列。

需要高性能：选择Odyssey系列或Galaxy Book Ion。

创意设计Galaxy Book Pro 360挺合适，Book2 Pro 360同样合适。

以上是三星笔记本主要型号的完整汇总 ，至于具体该怎么选择 ，您能够依据自身需求和预算做进一步挑选 。