联想打印机售后维修服务网点

联想打印机在全国各大城市设有售后维修服务网点，这些网点可为用户提供专业维修服务，也能提供技术支撑服务。以下是与联想打印机售后维修相关的实用信息：

1. 官方服务网点查询方式

访问联想中国官网，点击"服务与支持"-"服务网点查询"

拨打联想官方客服热线：

通过"联想服务"微信公众号在线查询

2. 主要城市服务网点

北京：朝阳区、海淀区设有3个维修中心

上海：浦东新区、静安区设有4个维修站

广州：天河区、越秀区设有2个维修点

深圳：福田区、南山区设有3个服务站

3. 服务范围

打印机硬件故障维修

耗材更换指导

驱动程序安装支持

4. 维修流程

1) 联系售后服务预约

2) 携带购买凭证前往网点

3) 工程师检测确认问题

4) 维修报价确认

5) 完成维修后取机

5. 注意事项





保修期内请携带有效购买凭证

建议提前电话预约避免排队

非官方网点可能影响保修权益

重要数据建议提前备份

6. 延长保修服务

联想会提供打印机延保服务，用户在购买之后，3个月之内可以去申请延长保修期。

要是想了解最新的网点信息，建议通过联想官方渠道进行查询，如此便能获取准确的地址以及营业时间。联想售后服务的时间为周一至周日的9：00 - 18：00，部分网点还提供节假日服务。