学生平板电脑哪个牌子好用又实惠

挑选一款适合学生用的平板电脑时，得考虑性能，得考虑价格，得考虑耐用性，还得考虑学习功能。以下是一些值得推荐的品牌和型号：

1. 华为MatePad系列

性价比高，搭载HarmonyOS系统，运行流畅。

支持手写笔和多屏协同功能，适合记笔记和在线学习。

推荐的型号是华为MatePad 11，它的价格在2000元到3000元这个范围里 。

2. 荣耀平板系列

价格亲民，性能稳定，适合预算有限的学生。

配备护眼模式和专属学习应用，长时间学习不伤眼。

推荐型号：荣耀平板8，价格约1500-2000元。

3. 联想小新Pad系列

轻薄便携，屏幕显示效果出色，适合阅读和视频学习。

支持外接键盘和手写笔，满足多场景学习需求。

推荐的型号是联想小新Pad Pro 11，它的价格大概在2000元上下。

4. 小米平板系列





硬件配置均衡，MIUI系统优化良好，性价比突出。

适合多任务处理，如分屏学习、上网课等。

推荐型号：小米平板5，价格约1800-2500元。

5. iPad（入门款）

虽然价格稍高，但iOS生态完善，学习软件丰富。

耐用性强，使用寿命长，适合长期使用。

推荐型号：iPad 9代，价格约2500-3000元。

选购建议：

1. 预算优先在1500元至2000元的价位区间，能够选择荣耀或者联想；在2000元至3000元的价位区间，就要考虑华为或者小米。

2. 功能需求：如果需要手写笔或专业学习软件，优先选华为或iPad。

3. 系统偏好：习惯安卓生态选国产平板，偏好iOS则选iPad。