中关村台式电脑配置报价大全

入门级台式电脑配置（3000-4000元）

1. CPU：Intel i3-12100F（约700元）

2. 主板：华硕H610M-K（约600元）

3. 内存：金士顿8GB DDR4 3200MHz（约200元）

4. 显卡：GTX 1650（约1000元）

5. SSD：金士顿500GB NVMe（约300元）

6. 电源：航嘉400W（约200元）

7. 机箱：先马平头哥（约150元）

总价：约3150元

适用场景：日常办公、轻度娱乐、网课学习。

主流游戏配置（5000-7000元）

1. CPU：AMD R5 5600X（约1200元）

2. 主板：微星B550M迫击炮（约800元）

3. 内存：芝奇16GB DDR4 3600MHz（约400元）

4. 显卡：RTX 3060（约2200元）

5. SSD：西数SN570 1TB（约500元）

6. 电源：长城650W金牌（约400元）

7. 机箱：酷冷至尊MB520（约300元）

总价：约5800元

适用场景：1080P高画质游戏、视频剪辑、多任务处理。

高性能设计/电竞配置（8000-12000元）

1. CPU：Intel i7-13700K（约2800元）

2. 主板：华硕Z790-P（约1800元）





3. 内存：海盗船32GB DDR5 5200MHz（约1200元）

4. 显卡：RTX 4070（约4500元）

5. SSD：三星980 Pro 1TB（约800元）

6. 电源：海韵750W金牌全模组（约800元）

7. 机箱：联力鬼斧2（约600元）

总价：约12500元

适用场景：4K游戏、3D建模、专业渲染。

配件选购建议

1. CPUIntel适合喜欢玩游戏的人，AMD在多核性能方面表现出色，适合有生产力需求的用户。

2. 显卡：NVIDIA显卡支持DLSS技术，AMD性价比更高。

3. 主板需要注意，它要与CPU兼容，兼容类型包含Intel LGA1700，以及AMD AM5 。

4. SSD：优先选择NVMe协议，速度远超SATA SSD。

5. 电源：务必选择80Plus认证产品，避免杂牌电源。

购买渠道推荐

1. 中关村线下店：可现场验货，但需警惕二手翻新。

2. 京东自营：售后有保障，支持价保。

3. 天猫旗舰店：活动期间优惠力度大。

4. 品牌官网：可定制高配机型，但价格较高。

价格变动提醒

显卡价格的波动幅度比较大，CPU价格的波动幅度也是如此，建议关注像618、双11这样的促销节点。

2. 二手市场可淘到高性价比配件，但需注意质保问题。

3. 中关村部分商家提供装机服务（约200元人工费）。