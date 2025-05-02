笔记本电脑最新配置及报价

1. 处理器（CPU）配置

英特尔13代酷睿包含i5-13500H，其价格大约从4500元起，还包含i7-13700H，其价格大约从6000元起，也包含i9-13900H，其价格大约从8000元起。

AMD锐龙7000系列里有R5-7640HS，它的价格大约从4000元开始，该系列里还有R7-7840HS，其价格大概从5500元起，而且有R9-7940HS，价格约从7000元起。

2. 显卡（GPU）配置

入门级：MX550（2000-4000元档）

主流级的有RTX3050，它的价格处于5000元到7000元这个区间 ，还有RTX4050，它的价格在6000元到8000元这个范围。

高端级产品中，有RTX4060，它的价格在8000元到12000元的范围，还有RTX4070，它的价格在10000元到15000元的范围。

3. 内存与存储

16GB DDR5已成标配（可升级至32/64GB）

基本配置是512GB PCIe4.0 SSD，1TB版本需额外加价，加价的范围在300元至500元之间。

4. 屏幕配置

1080P 144Hz（4000-6000元档）

2.5K 165Hz（6000-9000元档）

4K OLED（10000元以上）

5. 2023年热门机型报价





联想小新Pro16这款产品，它的处理器是R7-7840HS，它的内存有16GB，它的存储容量为1TB，它的屏幕具有2.5K 120Hz的特性，它的售价是6499元。

惠普暗影精灵9的处理器是i7 - 13700H，内存容量为16GB，硬盘是1TB，显卡为RTX4060，屏幕是2.5K 165Hz，它售价7999元。

华硕灵耀14搭载的处理器是i7-1360P，其内存为16GB，硬盘是1TB，屏幕是2.8K OLED，这款产品售价7499元。

有一款苹果笔记本电脑MacBook Pro14，其配置为M2 Pro，内存大小是16GB，存储容量为512GB，售卖价格是14999元。

6. 选购建议

办公学习：4000-6000元档（i5/R5+集成显卡）

有创意设计，价格在7000元至10000元之间，配置为i7，或者是R7，还搭配RTX3050，又或者是4050 。

有这样一群游戏玩家，他们的预算超过了8000元，他们对配置有要求，要求是i7或者R7，并且还要求RTX4060及以上配置 。

7. 价格趋势

双11期间预计有10-15%降幅

新款上市旧款降价幅度约20%

8. 注意事项

注意散热性能（双风扇三热管为佳）

建议选择支持PD充电的机型