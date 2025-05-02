苹果笔记本电脑多少钱

苹果笔记本电脑MacBook很受欢迎，原因是它性能出色，设计精美，系统稳定。MacBook不同型号价格差异大，这主要由配置、尺寸、新旧款等因素决定。以下是当前市场上主流MacBook的价格范围以及选购建议：

一、MacBook Air系列

1. M1芯片版（2020年款）：

13寸的产品，价格大约在6000元到8000元之间，其配置为8核CPU，7核GPU，8GB内存以及256GB存储。

教育优惠价通常便宜500-800元

15寸：约10000-13000元

二、MacBook Pro系列

1. 13寸（M2芯片）：

基础版：约10000-12000元

高配版：约13000-15000元

2. 14寸（M3 Pro/Max芯片）：

起售价：约15000元（18GB/512GB）

顶配版可达30000元以上

起售价：约18000元

最高配置超过35000元

三、翻新机与二手市场





1. 官方翻新机：比全新机便宜15-30%

2. 二手市场价格（视成色）：

M1 MacBook Air：4000-6000元

Intel芯片机型：3000-5000元

四、选购建议

1. 日常办公：MacBook Air M1性价比最高

2. 专业创作：建议14/16寸MacBook Pro

3. 学生群体：可享受教育优惠或考虑翻新机

4. 预算有限：可关注电商大促（618/双11）或二手平台

五、注意事项

1. 苹果官网和直营店价格最稳定

2. 第三方渠道可能存在价差，建议比价

3. 注意存储空间选择（建议至少256GB）

4. 新款通常每年9-10月发布，旧款会降价

实际购买的时候，建议依据自身需求来选择配置，不要盲目去追求最高配。苹果电脑保值率比较高，不过也要考虑长期使用的需求。