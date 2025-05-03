联想手机所有机型图片

联想是中国处于领先地位的科技企业，其手机产品线经过多年发展，包含了从入门级到旗舰级的多个系列。下面是联想主要手机机型的图片以及简要介绍：

1. 联想乐檬系列（2014-2016）

代表机型：K3 Note、K5 Note

特点：主打性价比，采用塑料机身和多彩配色

2. 联想ZUK系列（2015-2017）

代表机型：ZUK Z2、Z2 Pro

特点：搭载骁龙旗舰处理器，主打性能

3. 联想Moto系列（并购后产品）

代表机型：

旗舰：Edge+（2020）

中端：G系列（如G100）

折叠屏：Razr 5G

4. 拯救者电竞手机（2020-至今）

代表机型：Pro、2 Pro





特点：专为游戏优化，配备双X轴马达

5. 联想P系列（商务手机）

代表机型：P90、P780

特点：大电池长续航

6. 联想A系列（入门机型）

代表机型：A7、A8

特点：价格实惠，基础配置

注：由于版权方面的缘故，本文没办法直接展示机型图片，建议经由以下官方途径去获取 。

1. 联想中国官网手机产品页面

2. 京东/天猫联想官方旗舰店

3. GSMarena等专业评测网站

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