联想手机所有机型图片

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联想是中国处于领先地位的科技企业，其手机产品线经过多年发展，包含了从入门级到旗舰级的多个系列。下面是联想主要手机机型的图片以及简要介绍：
1. 联想乐檬系列（2014-2016）
代表机型：K3 Note、K5 Note
特点：主打性价比，采用塑料机身和多彩配色
2. 联想ZUK系列（2015-2017）
代表机型：ZUK Z2、Z2 Pro
特点：搭载骁龙旗舰处理器，主打性能
3. 联想Moto系列（并购后产品）
代表机型：
旗舰：Edge+（2020）
中端：G系列（如G100）
折叠屏：Razr 5G
4. 拯救者电竞手机（2020-至今）
代表机型：Pro、2 Pro
特点：专为游戏优化，配备双X轴马达
5. 联想P系列（商务手机）
代表机型：P90、P780
特点：大电池长续航
6. 联想A系列（入门机型）
代表机型：A7、A8
特点：价格实惠，基础配置
注：由于版权方面的缘故，本文没办法直接展示机型图片，建议经由以下官方途径去获取 。
1. 联想中国官网手机产品页面
2. 京东/天猫联想官方旗舰店
3. GSMarena等专业评测网站
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