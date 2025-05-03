北京华硕电脑官方售后服务点

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1. 服务网点分布
北京存在8个华硕官方授权的服务中心，这些服务中心分布于朝阳区，也分布于海淀区，还分布于东城区等主要城区。
朝阳区建国路88号SOHO现代城A座12层
海淀区中关村大街1号海龙大厦8层
东城区王府井大街138号新东安商场6层
2. 营业时间
所有网点均为周一至周日营业（春节除外）：
工作日：9:00-18:00
周末：10:00-17:00
3. 服务项目
硬件检测与维修（主板、屏幕等）
配件更换（键盘、电池等）
产品延保服务办理
技术咨询与使用指导
4. 预约方式
推荐通过以下渠道预约：
1) 华硕官网在线预约
2) 拨打客服热线
3) 华硕服务微信公众号预约
5. 注意事项
携带购买凭证可享受保修期内免费服务
维修前请备份重要数据
非官方网点可能使用非原厂配件
6. 特色服务
部分网点提供快修服务（2小时内完成）
高端游戏本专属服务通道
企业客户专属服务经理
7. 交通指南
各个网点距离地铁站都不远，建议优先选择公共交通出行。自驾的用户可在服务网点附近的商场停车场停车，部分网点能提供3小时的免费停车券。
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