北京华硕电脑官方售后服务点

1. 服务网点分布

北京存在8个华硕官方授权的服务中心，这些服务中心分布于朝阳区，也分布于海淀区，还分布于东城区等主要城区。

朝阳区建国路88号SOHO现代城A座12层

海淀区中关村大街1号海龙大厦8层

东城区王府井大街138号新东安商场6层

2. 营业时间

所有网点均为周一至周日营业（春节除外）：

工作日：9:00-18:00

周末：10:00-17:00

3. 服务项目

硬件检测与维修（主板、屏幕等）

配件更换（键盘、电池等）

产品延保服务办理

技术咨询与使用指导

4. 预约方式

推荐通过以下渠道预约：

1) 华硕官网在线预约

2) 拨打客服热线





3) 华硕服务微信公众号预约

5. 注意事项

携带购买凭证可享受保修期内免费服务

维修前请备份重要数据

非官方网点可能使用非原厂配件

6. 特色服务

部分网点提供快修服务（2小时内完成）

高端游戏本专属服务通道

企业客户专属服务经理

7. 交通指南

各个网点距离地铁站都不远，建议优先选择公共交通出行。自驾的用户可在服务网点附近的商场停车场停车，部分网点能提供3小时的免费停车券。