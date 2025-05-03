联想Y400是联想公司推出的笔记本电脑，它主打游戏性能，属于Y系列，延续了该系列高性价比定位，能为预算有限的游戏玩家提供不错的选择。

在硬件配置方面，联想Y400采用的是第三代Intel Core i7处理器，部分型号是i5 。它还配备了NVIDIA GT 650M独立显卡，这样的配置在当时的中端游戏本里算是比较强劲的。其内存标配为8GB DDR3 ，存储有两种选择，一种是1TB机械硬盘，另一种是128GB SSD + 1TB混合硬盘。

在外观设计上，Y400采用了联想游戏本经典样式，它的机身是黑色的，并且配备了红色背光键盘，其机身重量约为2.4kg，厚度是34mm，在当时这种设计相对轻薄，它拥有15.6英寸1080P屏幕，还配备了经过杜比家庭影院认证的JBL音响系统，能带来不错的视听体验。





在独特功能上，Y400有个明显特点，即支持Ultrabay扩展，通过此接口，用户能更换第二块显卡，能更换硬盘，也能更换光驱，这为后续硬件升级带来便利，它的键盘采用红色背光设计，键程合适，游戏体验不错。

散热系统采用双风扇设计，运行大型游戏时，风扇噪音较为明显，然而在同价位产品中，散热效果不错。在电池续航方面，处于游戏状态时，大约能持续1.5到2小时，日常办公使用时，可达到4小时左右。

在价格方面，Y400由于配置存在差异，在国内市场的售价处于5000元至7000元人民币这个范围，与同类产品相比较，其性价比是不错的。虽说现在看起来配置已经落后了，但是在2012年到2013年它发布的那个时间段，它是众多学生游戏玩家的首要挑选对象。