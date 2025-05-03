8寸迷你笔记本电脑排行榜

移动办公的需求持续增多，8寸迷你笔记本电脑因具备便携特性，还有实用功能，受到了越来越多用户的喜爱，本文会推荐当下市场上最受大众欢迎的8寸迷你笔记本电脑，帮助您做出明智抉择。

1. GPD Pocket 3

处理器：Intel Core i7-1195G7

内存：16GB LPDDR4x

存储：1TB NVMe SSD

屏幕：8寸1920x1200 IPS触摸屏

特点：360度翻转设计，支持手写笔，全尺寸键盘

2. One Netbook OneGx1 Pro

处理器：Intel Core i7-1160G7

内存：16GB LPDDR4x

存储：512GB NVMe SSD

屏幕：7寸1920x1200 IPS触摸屏

特点：游戏手柄模块可选，支持4G LTE

3. Chuwi Minibook

处理器：Intel Core m3-8100Y

内存：8GB LPDDR3

存储：256GB NVMe SSD

屏幕：8.9寸1920x1200 IPS





特点：超薄设计，续航可达8小时

4. Lenovo Yoga Book C930

处理器：Intel Core i5-7Y54

内存：4GB LPDDR3

存储：256GB SSD

屏幕尺寸是10.8寸，分辨率为2560x1600，采用了E Ink和LCD双屏设计。

特点：独特双屏设计，支持压感笔

选购建议：

需要强大性能：选择GPD Pocket 3

预算有限：考虑Chuwi Minibook

联想瑜伽本采用双屏设计，这种设计对创意工作者而言更为适宜。

经常移动办公：注意电池续航和重量

注意事项：

1. 8寸屏幕较小，不适合长时间处理复杂文档

2. 部分机型键盘较小，购买前最好实际体验

3. 考虑扩展接口是否满足需求

4. 注意散热性能，特别是高性能型号

这些迷你笔记本的尺寸很小，但是它的性能不容小觑，它完全可以满足日常办公、轻度娱乐等方面的需求，您只要根据自己的具体需求和预算，挑选最适合的机型就可以了。