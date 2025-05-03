8寸迷你笔记本电脑排行榜

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移动办公的需求持续增多，8寸迷你笔记本电脑因具备便携特性，还有实用功能，受到了越来越多用户的喜爱，本文会推荐当下市场上最受大众欢迎的8寸迷你笔记本电脑，帮助您做出明智抉择。
1. GPD Pocket 3
处理器：Intel Core i7-1195G7
内存：16GB LPDDR4x
存储：1TB NVMe SSD
屏幕：8寸1920x1200 IPS触摸屏
特点：360度翻转设计，支持手写笔，全尺寸键盘
2. One Netbook OneGx1 Pro
处理器：Intel Core i7-1160G7
内存：16GB LPDDR4x
存储：512GB NVMe SSD
屏幕：7寸1920x1200 IPS触摸屏
特点：游戏手柄模块可选，支持4G LTE
3. Chuwi Minibook
处理器：Intel Core m3-8100Y
内存：8GB LPDDR3
存储：256GB NVMe SSD
屏幕：8.9寸1920x1200 IPS
特点：超薄设计，续航可达8小时
4. Lenovo Yoga Book C930
处理器：Intel Core i5-7Y54
内存：4GB LPDDR3
存储：256GB SSD
屏幕尺寸是10.8寸，分辨率为2560x1600，采用了E Ink和LCD双屏设计。
特点：独特双屏设计，支持压感笔
选购建议：
需要强大性能：选择GPD Pocket 3
预算有限：考虑Chuwi Minibook
联想瑜伽本采用双屏设计，这种设计对创意工作者而言更为适宜。
经常移动办公：注意电池续航和重量
注意事项：
1. 8寸屏幕较小，不适合长时间处理复杂文档
2. 部分机型键盘较小，购买前最好实际体验
3. 考虑扩展接口是否满足需求
4. 注意散热性能，特别是高性能型号
这些迷你笔记本的尺寸很小，但是它的性能不容小觑，它完全可以满足日常办公、轻度娱乐等方面的需求，您只要根据自己的具体需求和预算，挑选最适合的机型就可以了。
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