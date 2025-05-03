二手笔记本电脑回收一般多少钱

二手笔记本电脑的回收价格差异较大，主要受以下几个因素影响：

1. 品牌和型号

苹果MacBook系列的保值率是最高的，5年前的旧款，仍然能够卖到原价的30%至50%。

联想ThinkPad的商务本回收价普遍较高，戴尔XPS的商务本回收价也普遍较高，这些商务本的回收价高于同配置的家用本 。

游戏本因硬件损耗快，回收折价较大

2. 配置参数

CPU：i7比i5贵300-500元，最新代比旧代贵50%

内存：每增加8GB约增值200元

硬盘：固态硬盘比机械硬盘贵200-800元

显卡：独立显卡机型比核显机型贵500-2000元

3. 使用年限

1年内：约为原价60-70%

2-3年：约为原价40-50%

4-5年：约为原价20-30%

5年以上：通常不超过500元

4. 成色状况

95新：仅轻微使用痕迹，价格上浮15%

9新：正常使用磨损，基准价

8新：明显划痕或磕碰，降价20%





7新及以下：功能完好的最低回收价

5. 市场行情

开学季（8-9月）价格上浮10%

年底促销季（11-12月）价格下降

新型号发布后旧款会贬值5-10%

实际报价示例：

这是2019款的MacBook Pro，屏幕尺寸为13寸，处理器是i5，内存8G，存储256G，价格大约在3000到4000元。

2020款联想小新Air14，处理器为i5，内存16G，硬盘512G，价格大约在2000到2800元 。

2018款华硕飞行堡垒，处理器为i7，内存16G，硬盘是1T加256G，显卡是GTX1050，价格大约在2500到3500元 。

建议处理方式：

1. 先查询同型号闲鱼均价作为参考

2. 选择3家以上回收平台比价

3. 优先考虑本地当面交易的回收商

4. 保留原装配件可提升回收价

5. 恢复出厂设置前备份重要数据

具体的价格，要依据对实物的检测来确定，上面所给的内容只是供参考用的。高端工作站、设计师本这类特殊的机型，需要进行单独的评估。