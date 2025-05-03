联想内购商城是联想集团专门为员工打造的购物平台，这个平台是专属的。其目的是给员工带来更多福利与优惠。借助内购商城，员工能够用折扣价购买联想旗下的各类产品。这些产品包含笔记本电脑、台式机、平板电脑、智能手机以及配件等。

联想内购商城的优势

1. 员工专属优惠内购商城的产品，通常会以低于市场价格的价钱来提供，其折扣力度很大，有部分商品甚至能低到五折 。

2. 正品保障：所有商品均为联想官方渠道供货，确保产品质量和售后服务。

3. 便捷购物体验员工能够凭借企业账号直接进行登录，购买流程得以简化，支持在线支付，也支持快速配送。

可购买的产品类别

1. 电脑设备包括ThinkPad系列的笔记本电脑和台式机，包括Yoga系列的笔记本电脑和台式机，包括Legion系列的笔记本电脑和台式机。

2. 移动设备：如摩托罗拉手机、联想平板等。

3. 配件与外设：键盘、鼠标、显示器、背包等周边产品。

4. 智能家居产品：部分联想生态链智能设备，如智能音箱、智能摄像头等。

如何访问联想内购商城





1. 登录方式：需通过联想员工账号或企业邮箱验证身份。

2. 购物流程：选择商品→加入购物车→结算→填写收货信息→完成支付。

3. 配送与售后它支持在全国范围内进行配送，要是遇到售后问题，能够直接联系内购商城的客服，也可以直接联系联想官方售后。

注意事项

1. 限购政策：部分热门商品可能有人数或数量限制。

2. 退换货规则：需保留完整包装和发票，退换货政策与联想官方一致。

3. 账号安全：切勿共享账号信息，避免造成个人或企业数据泄露。

联想内购商城是员工福利里重要的一部分，它能让员工方便地以优惠价格买到高品质产品，还可以增强员工对企业的归属感。要是你是联想员工，那就登录内购商城，去探索更多惊喜！