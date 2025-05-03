联想为什么被国人唾弃

联想曾经是中国科技企业的代表，然而近年来，它却频繁受到国内消费者的质疑，还遭到了抵制。探寻其中的原因，主要集中在以下几个方面：

产品定价策略存在争议，联想在国内市场的售价常常高于海外市场，同款笔记本电脑在国内的售价有时比美国高出30%以上，这种“内外有别”的定价策略使国内消费者觉得被区别对待。

联想存在核心技术缺失的问题。它虽凭借收购IBM PC业务成为全球PC巨头，然而长期依赖国外技术。在芯片、操作系统等核心技术方面，其缺乏自主创新能力，因此被质疑是“组装厂”，而非真正的科技企业。

在5G标准投票中，联想被曝出没有支持华为的技术方案，引发了“不爱国”的质疑，这属于供应链选择争议。此后，在芯片采购方面，联想选择了高通而非华为，这进一步加深了负面印象。

高管说话不合适。前CEO杨元庆说“联想不是中国公司”，这话引起了很大的震动，尽管后来解释说是为了表明全球化企业的定位，可还是产生了不好的影响。

部分消费者反映，联想产品存在质量问题，售后服务响应慢，维修费用高，这些产品质量和服务问题损害了品牌形象。

在移动互联网时代，联想手机业务节节败退，没能抓住智能手机市场机遇，显示出其战略决策有问题，最终错失了转型机遇。

这些因素一同致使联想在国内消费者心里的形象出现下滑 ，身为中国企业 ，联想需要严肃思考在全球化经营里怎样平衡商业利益与国家形象这一课题 。