联想智选是联想集团旗下的优质产品平台，它致力于给用户提供高品质的科技产品与服务，依靠联想强大的技术实力以及供应链优势，联想智选包含了笔记本电脑、智能设备、办公外设等众多品类，能满足不同用户的多样化需求。

在笔记本电脑领域，联想智选推出了一系列产品。这些产品涵盖了从轻薄本到游戏本的各个类型。其中，ThinkPad系列很受商务人士欢迎。该系列以出色的键盘手感以及坚固耐用的品质而闻名。IdeaPad系列主要面向年轻用户。这个系列注重时尚设计，同时也兼顾性价比。Legion系列是游戏本。它凭借强悍的性能，成为了游戏玩家的首选。

联想智选还有一大亮点是智能设备，智能投影仪、智能音箱、智能门锁等产品都体现了联想在IoT领域的布局，联想智能投影仪支持4K分辨率，具备自动对焦功能，能带来影院级观影体验，智能门锁采用指纹加密码双重解锁方式，既安全又便捷 。

在办公外设领域，联想智选给出了一整套解决方案，涵盖从显示器到键鼠等方面。尤其是联想ThinkVision显示器系列，它具备精准的色彩表现，还有护眼技术，从而成为了设计师以及程序员的得力帮手。





联想智选除了提供硬件产品外，还会给出专业的售前咨询，以及提供售后服务。用户能够经由官网或者线下体验店，得到专业的产品推荐。在购买之后，还可以享受到联想的全国联保服务。

需要留意的是，联想智选常常推出会员专属活动，也会有限时优惠，能让用户用更实惠的价格拿到优质产品。与此同时，平台设置了用户评价专栏，还设有产品测评专栏，可帮助消费者做出更明智的购买决定。

联想智选是联想生态的重要部分，它不只是一个销售平台，还是联想展现技术创新与产品实力的窗口。未来，伴随5G、AI等技术发展，联想智选肯定会给用户带来更多智能化产品与服务。