成都微软售后服务中心

成都微软售后服务中心为成都地区微软产品用户提供售后服务，这种服务专业且便捷。不管是Surface设备出现问题，还是Xbox游戏机有状况，亦或是Office软件存在问题，都能在这得到官方技术支撑。

一、服务范围

硬件维修包含，Surface系列设备的屏幕更换，电池维修，主板检测等 。

软件支持包括，对Windows系统进行故障排除，以及安装激活Office软件。

3. 配件更换：原装电源适配器、触控笔等配件购买与更换

4. 保修服务：提供在保设备的免费维修服务

二、服务流程

1. 预约：可通过微软官网或官方客服电话提前预约

2. 检测：工程师会对设备进行专业检测并出具报告

3. 维修：确认维修方案后进行处理

4. 取件：维修完成后通知用户取回设备

三、中心信息





地址：成都市武侯区人民南路四段11号

营业时间：周一至周日 9:00-18:00

联系电话：

四、注意事项

1. 前往时请携带购买凭证和保修卡

2. 重要数据请提前备份

3. 维修周期通常为3-7个工作日

五、替代方案

要是不方便去实体服务中心，那么可以通过微软官网的在线客服来获取远程协助，也可以通过电话支持来获取远程协助。

成都微软售后服务中心有专业技术人员，这些人员经过了认证，会使用原厂配件，能为您的微软产品提供可靠售后保障。建议您提前打电话确认所需服务能不能现场办理，免得多次来回跑。