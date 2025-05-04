玩游戏最好的笔记本电脑排行

1. ROG 玩家国度 枪神7 Plus 超竞版

处理器：Intel Core i9-13980HX

显卡：NVIDIA RTX 4090 16GB

屏幕：18英寸 2.5K 240Hz

特点：液金散热+三风扇设计，性能释放顶级

2. 联想拯救者 Y9000P 2023至尊版

显卡：RTX 4080 12GB

优势：霜刃Pro散热系统4.0，键盘温度控制优秀

3. 微星泰坦 GT77 HX

屏幕：17.3英寸 4K 144Hz Mini-LED

它有特色，其中包括，有Cherry机械键盘，有4个内存插槽，内存能扩展到128GB 。

4. Alienware m18

处理器：AMD Ryzen 9 7945HX

屏幕：18英寸 QHD 165Hz

亮点：外星人独有CRYO-TECH散热技术

5. 雷蛇灵刃16 2023





处理器：Intel Core i9-13950HX

屏幕：双模4K/1080p 240Hz切换

特色：CNC铝合金机身，厚度仅22mm

选购建议：

1. 预算3万以上首选ROG枪神7或微星泰坦

2. 2-2.5万价位拯救者Y9000P综合性价比最高

3. 注重便携性选雷蛇灵刃16（2.45kg）

4. AMD平台支持者考虑Alienware m18

重要参数对比：

在显卡性能方面，RTX4090的性能比RX7900M要强，RX7900M的性能和RTX4080相近 。

在屏幕响应方面，240Hz的表现比165Hz更好，在玩FPS游戏的时候，应该优先选择高刷新率的屏幕。

在散热能力方面，ROG液金的散热能力比拯救者霜刃强，而拯救者霜刃的散热能力又比外星人CRYO-TECH强。

需要留意，所有机型都能够支持独显直连，建议搭配的内存大小为32GB，固态硬盘的起始容量是1TB 。