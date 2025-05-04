华硕笔记本电脑最新款

1. 2023年华硕笔记本产品线更新

旗舰系列里的 2023 款 ROG Zephyrus M16 有升级，它升级成了 13 代酷睿 i9 处理器，它还升级成了 RTX 4090 显卡。

创作本系列的时候，使用了ProArt StudioBook 16 。它配备了Mini LED 4K屏幕 。该屏幕的色准ΔE小于1 。

在商务系列当中，ExpertBook B9的机身拥有军规级别的耐用性能，它的重量只有870g 。

ZenBook 14 OLED归属于轻薄本系列，它运用了全新的铰链设计，这款电脑的屏占比为92% 。

2. 核心技术亮点

散热系统升级：采用液态金属导热+冰川散热架构2.0

在屏幕技术方面，OLED面板有一项特性，这项特性是它能支持100%的DCI - P3色域，而且它还拥有120Hz的刷新率。

智能功能包含，有具备AI降噪功能的麦克风，有能自动调光的传感器，还有MyASUS智能控制中心。

安全特性：红外摄像头人脸识别+指纹识别双重验证

3. 选购建议

对于游戏玩家而言，建议选择ROG系列。选择的时候，要留意显卡性能阶梯。显卡性能阶梯是从RTX 4060开始的。

对于设计师用户来说，要优先考虑ProArt系列，要关注色域覆盖的情况，还要关注色准参数。





商务人士认为，ExpertBook系列具备多接口设计，其安全功能更为实用。

对于学生群体而言，Vivobook系列在性价比方面表现得最为出色，建议挑选内存版本至少是16GB的产品。

4. 购买注意事项

验机重点：检查屏幕坏点、键盘背光均匀度、风扇异响

延保服务：建议加购意外险，华硕官方提供2年全球联保

配件选购：原厂扩展坞与笔记本散热支架推荐搭配购买

系统有相关设置，新机器到手后，需要借助MyASUS更新全部驱动，并且还要更新BIOS 。

Q：AMD版和Intel版如何选？

A：AMD版续航更优，Intel版雷电接口扩展性更强

Q：二手购买注意事项

A：需查验SN码剩余保修期，避免工程机或翻新机

Q：性能模式切换