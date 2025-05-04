1. 准备工作

要确保U盘制作成可启动盘，推荐使用Rufus工具，也推荐使用UltraISO工具。

建议使用容量8GB以上的U盘

备份重要数据以防意外

2. 进入BIOS设置

关机状态下插入U盘

开机时连续按F2键（部分型号可能需要按Del或Esc键）

在BIOS界面中找到"Boot"选项

3. 调整启动顺序

使用方向键选择U盘设备（通常显示为USB或U盘品牌名称）

按F5/F6调整启动顺序（具体按键以屏幕提示为准）

将U盘移动到第一位

4. 保存设置

按F10保存设置并退出

选择"Yes"确认重启

此时系统应从U盘启动

问题1：无法识别U盘





解决方法：尝试更换USB接口（优先使用USB2.0接口）

问题2：启动后黑屏

解决方法：重新制作启动盘，确保镜像文件完整

问题3：快速启动导致无法进入BIOS

解决方法是这样的，先将机器关闭，然后按住Shift键，接着点击重新启动，之后选择“疑难解答”，再选择“高级选项”，最后选择“UEFI固件设置”。

6. 注意事项

不同型号的华硕笔记本可能有细微差异

较新型号可能需要关闭Secure Boot功能

操作前建议记录原有BIOS设置

7. 其他启动方式

临时启动菜单：开机时按Esc键选择启动设备

有一些型号，它们部分支持即时闪存功能，这些型号能直接按F8，通过按F8的方式来选择U盘。

8. 完成安装后

记得将启动顺序改回硬盘优先