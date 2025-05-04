联想官网网页版是联想集团的官方网站，它面向全球用户，提供产品信息、技术支撑、在线购物等服务，用户能通过电脑或手机浏览器访问此网站，进而获取联想最新的产品资讯以及服务支持。

一、主要功能

产品展示方面，官网对联想旗下各系列产品做了详细展示，其中有ThinkPad、Yoga、Legion、IdeaPad等笔记本系列，还有平板电脑、台式机、工作站、智能设备等。

在线商城，用户能够直接在官网上选购联想产品，还能享受到官网专门设置的优惠活动。商城准备了多种支付方式，也有灵活的配送选择。

驱动下载：能给所有联想产品供给最新的驱动程序下载服务，用户能够依据产品型号或者序列号去查找相应的驱动。

提供在线客服服务，提供常见问题解答服务，提供保修查询服务，以此帮助用户解决使用过程中遇到的问题 。

售后服务方面，用户能够通过官网申请维修服务，用户能够通过官网查询保修状态，用户还能够通过官网预约上门服务等 。

二、使用技巧

账户注册方面，建议用户进行联想账户注册，这样用户能够享受更多会员服务，像设备管理、专属优惠这类服务 。





官网具备产品对比功能，它能够助力用户，让用户可以快速比较不同型号产品的配置差异 。

经常留意官网的促销专区，这样能够获取最新的优惠活动信息。

企业用户能够通过官网申请企业采购服务，企业用户可以享受批量采购优惠，企业用户还能获得技术支撑。

联想官网支持多语言切换，这种多语言切换的功能属于全球服务，它能够满足不同地区用户的需求 。

三、访问方式

直接输入官方网址，国际版的是 ，中国版的是 。

2. 通过搜索引擎搜索"联想官网"访问

手机用户能够借助浏览器来访问移动版官网，访问时页面会自行适配移动设备。

建议用户通过官方的渠道去访问联想的官网，要避免通过来源不明的链接进行访问，因为这样做可以防止上当受骗 。