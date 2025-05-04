2022年值得入手的笔记本电脑

2022年时，各种新款笔记本电脑被发布，于是市场上出现了许多优质选择，这些选择性能强劲，价格还合理。本文会为您推荐几款笔记本电脑，它们是2022年最值得购买的，涵盖不同价位和使用需求。

MacBook Pro，屏幕尺寸为14英寸，搭载M1 Pro或M1 Max芯片。

2022年，苹果在高端笔记本市场继续占据领先地位。14英寸的MacBook Pro配备了M1 Pro或M1 Max芯片，性能表现十分惊人。它拥有出色的屏幕，即Liquid视网膜XDR显示屏。它的续航时间很长，最长可达21小时。它还有优秀的散热系统。这些因素使得它成为专业人士的首选。

2. Dell XPS 13（2022款）

戴尔XPS 13系列向来因卓越的工艺与设计闻名。2022款升级到了第12代Intel Core处理器，它的边框变得更窄，重量也更轻，只有1.17kg。它配备4K触控屏，键盘手感出色，所以成为移动办公的绝佳选择。

联想，ThinkPad X1 Carbon，第十代

它是商务人士的心头好，2022款进行了升级，采用了第12代Intel Core处理器，保留了经典的ThinkPad键盘手感，具备耐用性，新增了5G选项，机身更轻薄，重量为1.12kg，极大提升了移动办公体验。

华硕玩家国度幻14（2022款）

这是一款游戏玩家不容错过的产品。它搭载了AMD Ryzen 9 6900HS处理器，还配备了RTX 3060显卡。它拥有16:10比例的1440p 120Hz屏幕。其重量控制在1.65kg左右。它实现了性能和便携性的完美平衡。

5. Microsoft Surface Laptop 5





2022款进行了升级，升级到了第12代Intel处理器，它保持了Surface系列对优秀触控屏的支持，也保持了对触控笔的支持，其采用3:2比例的PixelSense显示屏，这种显示屏非常适合内容创作，也非常适合办公。

6. Acer Swift 3（2022）

预算有限的用户可考虑这款产品，它堪称性价比之王。它搭载了AMD Ryzen 7 5825U处理器，拥有16GB内存，配备512GB SSD，重量只有1.2kg，并且价格十分亲民。

选购建议：

专业人士推荐，MacBook Pro有14英寸的型号，ThinkPad X1 Carbon也值得考虑。

创意工作者可以选择MacBook Pro，也可以选择Surface Laptop 5 。

游戏玩家：Asus ROG Zephyrus G14

预算有限，可选择Acer Swift 3，或者选择Dell Inspiron 14。

对于学生群体来说，需要考虑续航与重量的平衡，有两款产品可供选择，一款是XPS 13，另一款是MacBook Air M1 。

2022年笔记本市场给出了以往从未有过的多样选择，不管您预算是5000元，还是20000元，都能找到适合您的不错产品，购买前建议先弄清楚自己主要的使用场景以及预算范围，这样才能做出最佳选择。