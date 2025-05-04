联想台式电脑哪个型号的好

联想是国内处于领先地位的电脑品牌，它的台式电脑产品线丰富多样，能够涵盖不同用户的需求。以下是2023年值得推荐的联想台式电脑型号：

1. 联想ThinkCentre M75t Gen 2

定位：商务办公

它的特点是，搭载了AMD Ryzen处理器，性能十分稳定，还支持多屏输出，所以适合企业用户使用。

优势：军工级质量认证，数据安全保护功能完善

2. 联想Legion T5 28IMB05

定位：游戏电竞

配置：最高可选i7处理器+RTX 3070显卡

特点：优秀散热系统，支持240mm水冷，RGB灯效

3. 联想扬天M4000q

定位：家用办公

优势：体积小巧(7.4L)，功耗低，噪音控制好

价格：3000-5000元区间性价比突出

4. 联想ThinkStation P360

定位：专业工作站





特点：支持至强W系列处理器，ECC内存，专业显卡认证

适用：3D设计、视频剪辑等专业领域

选购建议：

办公用户优先考虑ThinkCentre系列

游戏玩家选择Legion系列

预算有限选扬天系列

专业设计选ThinkStation系列

注意事项：

1. 注意区分商用和家用产品线

2. 建议选择最新一代处理器

3. 考虑后期升级空间

4. 优先选择官方渠道购买

联想台式机的售后服务很完善，它在全国的服务网点覆盖范围广，是值得信赖的台式电脑选择。