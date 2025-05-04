联想电脑价格表官网报价

联想电脑是国内处于领先地位的PC品牌，其官网会给出价格表，这对消费者购买来说是重要的参考依据。下面是联想主流系列电脑在官网的报价，另外还有选购建议，这些能助力您迅速找到合适的机型。

联想笔记本电脑官网报价（2023年参考）

1. ThinkPad系列（商务办公）

ThinkPad X1 Carbon：8999元起

ThinkPad T14：6499元起

ThinkPad E系列：4299元起

2. 小新/YOGA系列（轻薄本）

小新Pro 14：5199元起

YOGA Air 14s：6999元起

3. 拯救者系列（游戏本）

拯救者R7000P：7499元起

联想台式机官网报价

1. ThinkCentre系列（商用）





ThinkCentre M70a：5999元起

2. 天逸/拯救者系列（家用/游戏）

天逸510S：3299元起

拯救者刃7000K：7699元起

如何查看最新官网报价？

访问联想的官方网站，其网址是 ，接着点击“产品”选项，再从其中选择对应的分类。

2. 使用官网“比价工具”筛选配置，实时查看价格变动。

3. 关注“联想会员”活动，部分机型限时优惠可达10%。

选购建议

1. 商务用户：优先选择ThinkPad系列，注重稳定性和售后服务。

2. 学生/家庭用户：小新Pro或天逸台式机性价比更高。

3. 游戏玩家：拯救者系列性能更强，建议选择高刷新率屏幕版本。

注意官网价格可能会因促销活动而变动，所以在购买前，建议去询问在线客服，以此来确认最新报价。