联想笔记本电脑大概多少钱

联想笔记本电脑价格范围较广，包含从入门级到高端的不同机型，其价格差异主要由配置、尺寸和用途决定。以下是当前主流机型的价格参考，此参考依据国内市场2023年行情：

入门级轻薄本（3000-5000元）

型号示例：IdeaPad 14寸、小新Air系列

配置可以搭载AMD锐龙R5处理器，也可以搭载Intel酷睿i3处理器，还可以搭载Intel酷睿i5处理器，并且拥有8GB内存，另外还有256GB SSD 。

适用场景：日常办公、网课、轻度娱乐

中端全能本（5000-8000元）

型号示例：小新Pro系列、ThinkBook 14/15

配置处理器可以选择Intel酷睿i5 ，也可以选择Intel酷睿i7 ，还可以选择AMD锐龙R7 ，内存是16GB ，固态硬盘容量为512GB ，屏幕是2K 。

特点：兼顾性能与便携，适合设计、编程等需求

高端商务本（8000-15000元）

型号示例ThinkPad X1 Carbon，Yoga Pro系列的产品





配置有i7处理器，还有i9处理器，内存为32GB，固态硬盘容量是1TB，屏幕是OLED触控屏。

优势：军工级品质、超长续航，适合商务人士

游戏本/工作站（6000-20000元+）

型号示例：拯救者Y7000P/R9000P

配置：RTX 3050-4080显卡，i7/i9处理器，高刷屏

定位：3A游戏、3D渲染等高负载任务

购买建议

1. 渠道影响价格京东自营的官方商城，其价格通常比第三方店铺贵一些，幅度在5%到10%，但是它的售后更值得信赖 。

2. 促销节点：618、双11期间部分机型降价可达20%；

3. 二手市场：成色较新的二手联想本价格约为新机的50%-70%。

实际价格可能会出现差异，原因在于地区不同，或者配置升级，又或者汇率波动，所以建议在购买之前进行横向比价。