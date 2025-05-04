南通联想电脑售后维修服务网点

南通是江苏省的重要城市，联想电脑在南通有完善的售后服务体系，下面是南通地区联想电脑官方授权的售后维修服务网点信息，这些信息可供用户参考：

1. 南通崇川区联想服务中心

地址：崇川区人民中路123号联想大厦3楼

营业时间：周一至周日 9:00-18:00

联系电话： -88881234

服务范围涵盖了笔记本电脑维修，还包括台式机维修，也有平板电脑维修，另外还有硬件检测，以及系统恢复等 。

2. 南通港闸区联想服务站

地址：港闸区永兴路456号数码广场A座2楼

特色服务：提供电脑清洁保养、数据恢复等特色服务

3. 南通开发区联想维修点

地址：开发区星湖大道789号百脑汇3C-12

备注：可提供上门取件服务（需提前预约）

注意事项：

1. 前往维修前建议提前电话预约，节省等待时间

2. 携带购买发票或保修卡等有效凭证

3. 非官方授权维修点可能影响保修权益

4. 联想官方服务热线：

温馨提示：

保修期内非人为损坏可免费维修

维修后保留好维修单据

可通过联想官网查询最新网点信息

这些网点，都得到了联想官方的授权，它们能够提供正规的维修服务，也能够提供专业的维修服务，因此建议用户优先选择官方售后渠道。