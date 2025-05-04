1
Science Technology
联想是在全球占据领先位置的电脑品牌，其产品线覆盖范围比较广，产品分成消费级和商用级这两大类别。下面是联想电脑的主要型号系列以及相关图片参考，图片得自己去搜索，或者要访问联想官网才能得到。
1. 消费级笔记本电脑
IdeaPad系列（轻薄本、全能本）
IdeaPad Slim系列请提供需要改写的句子，以便我按照要求进行改写。
IdeaPad Gaming系列（如IdeaPad Gaming 3）：它属于入门级游戏本，这款笔记本电脑的配置较为均衡。
IdeaPad Flex系列这是一款笔记本电脑，它属于二合一类型，它可以进行翻转，它还支持触控操作。
Legion系列（游戏本）
Legion 5/5 Pro中高端游戏本会搭载高性能显卡，高性能显卡包括RTX 30系列，高性能显卡还包括RTX 40系列。
Legion 7/7i：旗舰级游戏本，配备顶级处理器和散热系统。
Legion Slim系列例如，Legion Slim 7是一款轻薄的游戏笔记本电脑，它能够同时兼顾便携性和性能。
Yoga系列（高端轻薄本）
Yoga 7i/9i：二合一设计，支持触控笔，适合创意工作者。
Yoga Slim系列有一款叫Yoga Slim 7 Carbon的产品，它的机身很轻薄，其机身采用的是碳纤维材质。
2. 商用笔记本电脑
ThinkPad系列（经典商务本）
ThinkPad X系列比如X1 Carbon，它极其轻薄，比如X1 Yoga，它也极其轻薄，这两款产品都拥有军工级别的耐用性。
ThinkPad T系列（如T14/T16）：全能商务本，扩展性强。
ThinkPad P系列（如P16v）：移动工作站，专为专业设计/渲染设计。
ThinkBook系列（中小企业商务本）
ThinkBook 14/16：性价比高，接口丰富。
ThinkBook Plus（双屏设计）：创新生产力工具。
3. 台式机与一体机
IdeaCentre系列（消费级台式机）
IdeaCentre AIO系列（如AIO 3）：高性价比一体机。
IdeaCentre Gaming系列（如Tower 5）：游戏台式机。
ThinkCentre系列（商用台式机）
ThinkCentre M系列（如M70s）：小型化设计，节省空间。
ThinkStation系列（工作站）：支持多显卡和专业处理器。
图片获取方式
1. 联想官网在网址是的网站那儿，搜索具体的产品型号，如此就能查看清晰的图片，还能知道配置的详细情形。
2. 电商平台（如京东、亚马逊）：搜索“联想+型号”获取实拍图。
3. 科技媒体像CNET这样的平台，会给出真机评测。像Notebookcheck这样的平台，也会给出图片。
注意，因为存在版权方面的限制，所以本文没办法直接提供图片，建议你经由上面提到的渠道去查询。
Science Technology