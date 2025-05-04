台式电脑排名前十的品牌

1. 戴尔 (Dell)

戴尔是在全球都很有名的电脑品牌，它因为稳定性以及出色的售后服务而为人所知。它有个Alienware系列，这个系列是专门为游戏玩家设计的。还有XPS系列，该系列凭借高性能和质量优良的显示屏而闻名。

2. 惠普 (HP)

惠普有台式电脑，其覆盖了全系列产品，包括家用的、办公的以及高端工作站的，这些台式电脑性价比较高，特别是Pavilion系列和OMEN系列表现突出。

3. 联想 (Lenovo)

联想旗下有ThinkCentre系列，还有Legion系列，它们在商务领域表现优秀，在游戏领域也表现优秀，特别是其耐用性备受好评，散热性能也备受好评。

4. 苹果 (Apple)

iMac是苹果旗下的高端台式机，Mac Studio也是苹果旗下的高端台式机，它们凭借卓越的设计吸引了大量创意专业人士，它们凭借高性能吸引了大量创意专业人士，它们还凭借macOS系统吸引了大量创意专业人士。

5. 华硕 (ASUS)

华硕有ROG系列，它是游戏玩家的热门之选，其商用机型以稳定性和扩展性著称，家用机型同样以稳定性和扩展性著称。

6. 宏碁 (Acer)

宏碁有个Predator系列，主要面向游戏市场，还有个Aspire系列，适合办公和家庭使用，性价比非常高。

7. 微星 (MSI)

微星致力于高性能游戏电脑领域，它的台式机，硬件配置强大，RGB灯效炫酷，以此来吸引玩家。

8. 技嘉 (GIGABYTE)

技嘉有台式电脑，在硬件配置方面有优势，特别是它的AORUS系列，性能强大，散热效果好。

9. 外星人 (Alienware)

外星人是戴尔旗下的高端游戏品牌，该品牌的台式机有着顶级性能，其设计独特，不过价格较高。

10. 雷蛇 (Razer)

雷蛇有台式电脑，它以紧凑设计作为卖点，它还具备高端硬件配置，它适合追求极致性能的游戏玩家，也适合专业人士。

选购建议

办公/家用：惠普、联想、宏碁

游戏/高性能需求：戴尔Alienware、华硕ROG、微星

创意设计：苹果iMac、Mac Studio