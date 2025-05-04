1. 戴尔（Dell）

戴尔是在全球处于领先地位的电脑品牌，它因高性能商务本而闻名，它因游戏本而闻名，它还因一体机而闻名。它的XPS系列很受专业用户喜欢，它的Alienware系列很受游戏玩家喜欢。

2. 惠普（HP）

惠普提供的电脑产品种类丰富，有轻薄本，有商务本，还有游戏本。它的Spectre系列闻名，Envy系列也闻名，凭借的是高端的设计和性能 。

3. 联想（Lenovo）

联想是全球销量高的电脑品牌之一，它旗下有ThinkPad系列，该系列是商务笔记本的标杆，它旗下还有Legion系列，这个系列主打游戏市场。

4. 苹果（Apple）

苹果的MacBook系列，设计十分出色，其性能同样出色，并且它搭载着MacOS系统，所以成为了创意专业人士的首选。

5. 华硕（ASUS）

华硕在游戏市场名气颇大，这要归功于它的 ROG（玩家国度）系列 。与此同时，它的 ZenBook 系列也广受赞誉，这是因为其设计轻薄，且性能卓越 。

6. 宏碁（Acer）





宏碁有一个Predator系列，它是专门针对游戏玩家设计的。宏碁还有一个Swift系列，这个系列主要突出轻薄便携以及性价比高的特点。

7. 微软（Microsoft）

微软Surface系列，结合了平板的优势，结合了笔记本的优势，它有着出色的触控屏，采用二合一设计，因此受到了用户的青睐。

8. 微星（MSI）

微星专注于高性能游戏本和工作站，它的GS系列颇有名气，它的GE系列同样颇有名气，这两个系列因轻薄设计和强大性能被人们知晓。

9. 雷蛇（Razer）

雷蛇知名度很高，它靠高端游戏本获得名声，它具备独特的 RGB 灯效设计，它是众多电竞玩家优先选择的品牌。

10. 华为（Huawei）

华为MateBook系列屏幕出色，设计轻薄，具备长续航能力，在市场上成为备受关注的品牌。