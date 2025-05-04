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Science Technology
1. 戴尔（Dell）
戴尔是在全球处于领先地位的电脑品牌，它因高性能商务本而闻名，它因游戏本而闻名，它还因一体机而闻名。它的XPS系列很受专业用户喜欢，它的Alienware系列很受游戏玩家喜欢。
2. 惠普（HP）
惠普提供的电脑产品种类丰富，有轻薄本，有商务本，还有游戏本。它的Spectre系列闻名，Envy系列也闻名，凭借的是高端的设计和性能 。
3. 联想（Lenovo）
联想是全球销量高的电脑品牌之一，它旗下有ThinkPad系列，该系列是商务笔记本的标杆，它旗下还有Legion系列，这个系列主打游戏市场。
4. 苹果（Apple）
苹果的MacBook系列，设计十分出色，其性能同样出色，并且它搭载着MacOS系统，所以成为了创意专业人士的首选。
5. 华硕（ASUS）
华硕在游戏市场名气颇大，这要归功于它的 ROG（玩家国度）系列 。与此同时，它的 ZenBook 系列也广受赞誉，这是因为其设计轻薄，且性能卓越 。
6. 宏碁（Acer）
宏碁有一个Predator系列，它是专门针对游戏玩家设计的。宏碁还有一个Swift系列，这个系列主要突出轻薄便携以及性价比高的特点。
7. 微软（Microsoft）
微软Surface系列，结合了平板的优势，结合了笔记本的优势，它有着出色的触控屏，采用二合一设计，因此受到了用户的青睐。
8. 微星（MSI）
微星专注于高性能游戏本和工作站，它的GS系列颇有名气，它的GE系列同样颇有名气，这两个系列因轻薄设计和强大性能被人们知晓。
9. 雷蛇（Razer）
雷蛇知名度很高，它靠高端游戏本获得名声，它具备独特的 RGB 灯效设计，它是众多电竞玩家优先选择的品牌。
10. 华为（Huawei）
华为MateBook系列屏幕出色，设计轻薄，具备长续航能力，在市场上成为备受关注的品牌。
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