平板电脑和手机的区别

1. 屏幕尺寸

平板电脑配备的显示屏一般在7英寸到12英寸之间，手机的屏幕尺寸通常处于4英寸到7英寸的范围。平板电脑的屏幕比较大，所以它更适合观看视频，更适合阅读电子书，还更适合浏览网页。

2. 便携性

手机变得越发轻巧，它能够很容易地被放进兜里，方便人们随时携带，可是平板电脑却需要用专门的包或者手提才行。手机拥有便携的特性，所以它成为了人们日常外出时的首选设备。

3. 通信功能

智能手机具备通话和短信功能，它可以像传统手机一样使用。多数平板电脑若要实现通话功能，需借助第三方应用，例如微信、Skype 。

4. 处理能力

高端平板电脑通常会配备处理器，这种处理器比手机的处理器更强大，它还会配备更大的内存，依靠这些，它能更好地处理多任务，也能更好地处理图形密集型应用。

5. 电池续航

平板电脑的机身空间比较大，凭借这一点它可以容纳更大容量的电池，因此平板电脑的电池续航时间一般比手机要长。

6. 摄影功能

手机通常配备更好的摄像头系统，这个系统含有多个镜头，并且还有先进的拍照算法，而平板电脑的摄像头配置一般比较基础。

7. 输入方式





平板电脑适合用触控笔进行手写输入，平板电脑也适合用触控笔进行绘画，手机更多依靠虚拟键盘，手机也更多依靠语音输入。

8. 价格

在配置相同的情形下，平板电脑的价格一般比智能手机要低，这是由于平板电脑没有包含蜂窝网络模块这类额外的硬件。

9. 使用场景

手机适合即时通讯，手机适合移动办公，平板电脑适合娱乐，平板电脑适合创意工作，平板电脑适合教育用途 。

10. 操作系统

两者存在使用相同操作系统的可能性，例如Android系统，或者iOS系统。不过，平板电脑版本通常会针对大屏进行专门优化，还会提供分屏多任务等独特功能。

11. 存储扩展

许多平板电脑有借助microSD卡扩展存储的本事，可是，越来越多的旗舰手机却将存储扩展功能去掉了。

12. 配件支持

平板电脑通常有更丰富的配件生态系统，配件包括键盘套、支架、保护套等，它可以转变为类似笔记本电脑的使用方式。