购买联想产品时，确保所购商品为正品至关重要。以下是通过联想官网查询正品的方法及注意事项，可助您避免买到假冒伪劣产品。

1. 访问联想官网

打开联想官方网站，它的网址是 。要确保您访问的是联想官方网站，避免不小心进入仿冒网站。您可以通过搜索引擎直接搜索“联想官网”，并且要认准官方认证标识 。

2. 查找“正品验证”入口

在联想官网首页，通常会有“支持”或“服务”的选项，点击进入该页面后，需找到“正品验证”或“产品验证”的功能，若无法直接找到，可利用官网搜索栏，输入“正品验证”进行快速定位。

3. 输入产品信息

在正品验证页面，您需输入产品序列号，或者输入SN码。这些信息通常在产品包装盒里能找到，在产品底部也能找到，在系统信息里同样能找到。要确保输入的信息准确无误，否则会致使验证失败。

4. 提交验证





输入完成后，点击“提交”或“验证”按钮，系统会自动查询数据库，之后显示该产品的详细信息，这些信息涵盖生产日期、保修状态等，若显示“已验证”或“正品”，则表明该产品是联想正品。

5. 注意事项

序列号真实性假冒产品有伪造序列号的可能，因此就算验证通过了，也需要结合其他方式，比如购买渠道，产品外观等来综合判断。

购买渠道建议通过联想公司官方网站去买，建议在联想公司授权的经销商那里买，建议在大型电商平台的官方旗舰店买，要防止从不正规的途径购买。

防伪标签部分联想的产品带有防伪的标签，把涂层刮开后，能够得到验证码，依靠验证码可以做进一步的验证。

6. 联系客服

要是在验证过程中遇到了问题，或者对结果有疑问，那么可以直接联系联想官方客服。官网通常会提供在线客服、电话支持或电子邮件服务，用来帮助您解决问题。

经过以上这些步骤，您能够轻松验证联想产品的真伪，确保买到的是正品，进而享受到联想提供的优质服务，还能获得保修保障。