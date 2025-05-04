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1. 联想官方售后渠道
联想服务官网（）可以提供在线咨询服务，也可以提供驱动下载服务，并且还能提供保修查询服务。
全国1000+家授权服务站（可通过官网查询最近网点）
24小时客服热线
联想服务微信公众号可实现一键报修
2. 保修政策要点
整机保修期：消费类笔记本通常2年（部分高端机型3年）
主要部件：主板/CPU/内存等核心部件享受3年保修
电池保修期一般为1年（需保留完整保修凭证）
出厂预装系统提供1年免费技术支撑
3. 售后常见服务项目
硬件检测与维修（需出示购买凭证）
系统恢复与软件调试（部分服务需收费）
清洁保养服务（建议每年1-2次）
延保服务购买（最高可延至5年）
4. 送修注意事项
提前备份重要数据（售后不承担数据丢失责任）
携带购机发票或电子保修卡
非人为损坏可享受免费保修
维修周期：普通故障3-5个工作日
5. 特色服务
高端机型（ThinkPad X/P系列）提供上门服务
部分城市支持1小时快修服务
企业客户可定制专属服务协议
建议注册联想账号，建议绑定设备，如此能享受更便捷的售后服务体验。若遇到问题，建议优先经官方渠道咨询，应避免通过非授权维修点处理，不然可能会致使失去保修资格。
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