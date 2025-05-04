科技传媒网
科技传媒网
投稿

联想电脑官方售后

科技传媒网 电脑 15


1

Science Technology

1. 联想官方售后渠道

联想服务官网（）可以提供在线咨询服务，也可以提供驱动下载服务，并且还能提供保修查询服务。

全国1000+家授权服务站（可通过官网查询最近网点）

24小时客服热线

联想服务微信公众号可实现一键报修

2. 保修政策要点

整机保修期：消费类笔记本通常2年（部分高端机型3年）

主要部件：主板/CPU/内存等核心部件享受3年保修

电池保修期一般为1年（需保留完整保修凭证）

出厂预装系统提供1年免费技术支撑

3. 售后常见服务项目

硬件检测与维修（需出示购买凭证）

系统恢复与软件调试（部分服务需收费）

联想电脑官方售后


清洁保养服务（建议每年1-2次）

延保服务购买（最高可延至5年）

4. 送修注意事项

提前备份重要数据（售后不承担数据丢失责任）

携带购机发票或电子保修卡

非人为损坏可享受免费保修

维修周期：普通故障3-5个工作日

5. 特色服务

高端机型（ThinkPad X/P系列）提供上门服务

部分城市支持1小时快修服务

企业客户可定制专属服务协议

建议注册联想账号，建议绑定设备，如此能享受更便捷的售后服务体验。若遇到问题，建议优先经官方渠道咨询，应避免通过非授权维修点处理，不然可能会致使失去保修资格。

Science Technology

本文地址： http://www.itmsc.cn/diannao/187993.html
版权声明：除非特别标注，否则均为本站原创文章，转载时请以链接形式注明文章出处。

上一篇笔记本电脑推荐哪一款好

下一篇华硕飞行堡垒

相关文章

抱歉，评论功能暂时关闭!