华硕飞行堡垒系列是华硕推出的游戏笔记本产品线，它面向主流游戏玩家，具有高性价比，该系列有坚固耐用的特色，有性能均衡的特色，还有价格亲民的特色，在游戏本市场占据重要位置。

一、产品特点

在硬件配置上，飞行堡垒系列搭载英特尔酷睿i5处理器，或者搭载英特尔酷睿i7处理器，还搭载AMD锐龙处理器，其显卡采用NVIDIA GeForce GTX系列，或者采用RTX系列，内存可供选择的范围是8GB到32GB，存储配备SSD与HDD混合方案。

散热系统采用了独家防尘散热设计，该设计名为Anti-Dust Cooling，它配备了自清洁散热通道，还采用双风扇加多个热管的散热方案，能保证长时间游戏的稳定性。

在机身设计上，它通过了MIL - STD - 810H军规测试，它的键盘键程为1.8mm，有RGB背光，支持Overstroke技术，能提升按键响应速度。

二、产品线型号

1. FX系列：基础款，提供多种配置选择

2. A15/A17：AMD平台版本，配备锐龙处理器

3. F15/F17：英特尔平台版本，采用酷睿处理器

Dash系列，有设计轻薄的版本，这个版本的厚度大概是2cm，重量约为2kg 。

三、选购建议

预算有限 ，有FX506系列 ，还有FX516系列 ，这两个系列的显卡配置都是RTX 3050 。

均衡选择是，F15/F17系列，它采用了i7与RTX 3060的组合。

它具有很高的性价比，它采用A15/A17系列，它配备锐龙7，它还配备RTX 3070配置。

四、使用体验

屏幕的主流配置，刷新率为144Hz或者165Hz，并且它支持Adaptive Sync技术。

2. 续航：90Wh大电池，日常使用约5-7小时

3. 扩展性：多数型号支持内存和SSD升级

五、竞品对比

与联想拯救者相比，飞行堡垒在价格上更有优势。和戴尔游匣相比，飞行堡垒的散热表现更好。然而，飞行堡垒的屏幕素质比ROG系列稍低 。

六、维护保养

1. 建议每半年清理一次散热系统

2. 避免长时间满负载运行

3. 更新BIOS和驱动程序以获得最佳性能

要留意，具体的配置情形，会因地区不同而有差别，还会因销售时间不同而不一样。所以在购买前，建议去查一下最新的产品信息。