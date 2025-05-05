电脑一体机将主机与显示器整合为一个整体，它节省了空间，其外观简洁，近些年来受到了家庭用户的喜爱，也受到了办公用户的喜爱 。以下是关于一体机的核心信息以及选购建议：

一、核心优势

在空间效率上，传统台式机得单独放置主机，一体机只需占据相当于一个显示器大小的空间，它很适合小户型，也适合办公工位。

布线十分简洁，仅需连接电源线，还需连接1到2根外设线缆，如此便能告别传统台式机线材纠缠的状况 。

移动起来很方便，整机重量通常在5千克至10千克之间，相比分离式台式机，它更便于搬运。

4. 美观设计：厂商通常很重视工业设计，工业设计适合现代的家居环境，工业设计也适合现代的办公环境。

二、性能配置选择

在处理器方面，i5级别或者R5级别，能满足大多数办公需求，要是有图像处理的需求，建议选择i7及以上级别，或者R7及以上级别。

2. 内存：建议16GB起步，视频编辑等需求建议32GB

3. 存储：优先选择512GB SSD或1TB SSD配置

对于设计类用户而言，在屏幕方面，需要关注色域覆盖情况，建议色域覆盖在100% sRGB以上，同时，也要关注分辨率，推荐分辨率为4K 。

三、接口扩展性

选购时需注意：





1. USB接口数量（建议至少4个）

2. 是否配备雷电/USB4接口

3. HDMI输入/输出功能

4. SD读卡器（摄影用户需特别注意）

四、维护升级

1. 多数一体机内存可升级

2. 部分高端型号支持SSD更换

3. 清洁时需特别注意屏幕防尘

五、品牌推荐

在家庭娱乐方面，有联想Yoga AIO，另外还有HP Pavilion 。

在创意设计方面，有苹果iMac，还有微软Surface Studio。

商务办公方面有戴尔OptiPlex一体机，另外还有ThinkCentre 。

选购时的建议是，先明确主要用途，再明确预算，在屏幕尺寸处于21英寸到32英寸这个范围时，在性能配置方面找到一个平衡点。建议前往实体店体验实际操作的感受，尤其要留意屏幕的可视角度，还要留意散热噪音的表现。