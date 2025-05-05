神舟售后服务官网是用户获取官方售后支持的主要渠道，它可以提供产品保修服务，它可以提供维修进度查询服务，它可以提供驱动下载服务，它还可以提供常见问题解答服务。以下是官网的核心功能以及使用说明：

1. 官网入口

可以借助搜索引擎，也可以直接访问神舟电脑官方网站。之后点击“服务与支持”栏目，或者点击“售后服务”栏目。如此便能够进入了。

2. 服务功能

在线报修：填写设备序列号（SN码）、故障描述等信息，提交维修申请。

进度查询：输入维修单号或SN码，实时跟踪维修状态。

驱动下载：按产品型号搜索并下载最新驱动程序或固件。

保修政策查看不同产品的保修期限，查看不同产品的保修范围，像主板、屏幕等部件的保修存在差异 。





常见问题：提供蓝屏、死机、电池故障等高频问题的解决方案。

3. 注意事项

保修的时候，需要提供购机发票或者有效的凭证，SN码可以通过设备背面的标签查看，也可以通过系统信息查看。

非官方渠道购买的产品可能影响保修，需提前确认。

紧急问题可拨打官网公布的400客服电话。

4. 延伸服务

有些机型可以提供“上门维修”服务，还有些机型支持“寄修服务”，具体的情况需要依据官网公告来确定。建议定期去备份数据，这样能防止在维修时数据丢失。

提示：官网是唯一官方售后入口，谨防第三方仿冒网站。