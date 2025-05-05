笔记本电脑销量十大排名

1. 联想（Lenovo）

联想是全球笔记本电脑销量最高的品牌之一，它旗下有ThinkPad系列，有Legion系列，这两个系列深受商务人士喜爱，深受游戏玩家喜爱，联想凭借高性价比以及稳定性能占据市场主导地位。

2. 惠普（HP）

惠普是另一个销量领先的品牌，它有Spectre系列、Envy系列和Pavilion系列，这些系列覆盖了多种需求，涉及从高端商务需求到入门级用户需求。惠普在轻薄本领域表现出色，在游戏本领域同样表现出色。

3. 戴尔（Dell）

戴尔凭借XPS、Inspiron和Alienware这三大系列，在市场中占据着重要份额，XPS系列有超窄边框的特性，且因高性能而闻名，Alienware是高端游戏本的代表。

4. 苹果（Apple）

苹果MacBook系列设计很棒，它有强大的M系列芯片，还搭载macOS系统，受到了专业用户的喜爱，也受到了创意人士的喜爱，MacBook Air和MacBook Pro是其销量的主要支撑。

5. 华硕（ASUS）

华硕的ZenBook系列在轻薄本领域有着出色表现，华硕的ROG系列在游戏本领域表现优异，ROG系列凭借高性能硬件和炫酷设计，赢得了游戏玩家的喜爱。

6. 宏碁（Acer）





宏碁的Swift系列能满足部分市场需求，Aspire系列也能满足部分市场需求，Predator系列同样能满足部分市场需求，这些系列所满足的市场需求涵盖了从轻薄本到游戏本的范围 。Predator系列在游戏本领域的表现十分出色。

7. 微星（MSI）

微星专注于高性能游戏本领域，它拥有GS、GE和GP系列，这些系列靠强大的散热能力为人所知，其硬件配置同样出色，所以深受电竞玩家喜爱。

8. 雷蛇（Razer）

雷蛇的Blade系列代表着高端游戏本，它设计轻薄，性能强大，尽管价格偏高，但仍有一批忠实用户。

9. 华为（Huawei）

华为MateBook系列设计轻薄，屏占比高，性能出色，在中高端市场占据了一席之地。

10. 小米（Xiaomi）

小米笔记本凭借性价比高而为人所知，它有RedmiBook系列，该系列在入门级市场有着出色表现，它还有Mi Notebook系列，此系列在中端市场表现突出，这些系列适合预算有限的用户。