thinkpad年份型号大全

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ThinkPad是IBM与联想旗下具有代表性的商务笔记本系列，它于1992年诞生，自诞生后推出了许多型号，下面是按年份划分的主要型号总览：
一、IBM时期（1992-2004）
1992年：
700系列是首款ThinkPad，它包含700型号，还包含700C型号，也包含700T型号。
300系列：入门级型号
750系列：首款带光驱的笔记本
500系列：超薄便携型号
755系列：可拆卸键盘设计
340系列：教育市场型号
701系列："蝴蝶键盘"经典机型
365系列：低价位入门款
560系列：当时最轻薄的笔记本
240系列：超便携子笔记本
770系列：首款14.1英寸屏幕
380系列：主流商务型号
600系列：经典商务本开端
i系列：消费级产品线
2000年：
T20：T系列的开山之作
A20：全功能工作站
X31：X系列的开端
T40：经典防滚架设计
二、联想时期（2005至今）
T43：最后一代IBM标ThinkPad
X41 Tablet：首款平板型号
X300：超薄碳纤维机身
W700：移动工作站
X201：经典键盘布局
T410：16:9屏幕比例
2012年（20周年）：
X1 Carbon：超极本代表作
T430：最后一代传统键盘
2015年：
P50：首款移动工作站
X1 Yoga：可变形本
A系列：AMD处理器版本
X1 Extreme：高性能轻薄本
2020年：
X13：13寸商务本
P15v：入门工作站
2022年（30周年）：
Z13/Z16：全新设计语言
X1 Nano G2：极致轻薄
2023年最新款：
P16：顶级移动工作站
X1 Carbon Gen11：第11代产品
补充说明：
1. 命名规则演变：
早期：三位数字（如700）
中期：字母+两位数字（如T60）
现代：字母+数字+后缀（如X1 Carbon）
2. 主要系列特点：
T系列：主流商务
X系列：便携商务
P系列：移动工作站
E系列：性价比型号
L系列：企业定制
3. 特殊版本：
Tablet：可旋转平板
Yoga：360度翻转
s后缀：轻薄版本
建议购买时注意：
1. 查看具体子型号配置差异
2. 注意处理器代际（如第11代/12代酷睿）
3. 确认接口配置是否符合需求
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