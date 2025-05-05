thinkpad年份型号大全

ThinkPad是IBM与联想旗下具有代表性的商务笔记本系列，它于1992年诞生，自诞生后推出了许多型号，下面是按年份划分的主要型号总览：

一、IBM时期（1992-2004）

1992年：

700系列是首款ThinkPad，它包含700型号，还包含700C型号，也包含700T型号。

300系列：入门级型号

750系列：首款带光驱的笔记本

500系列：超薄便携型号

755系列：可拆卸键盘设计

340系列：教育市场型号

701系列："蝴蝶键盘"经典机型

365系列：低价位入门款

560系列：当时最轻薄的笔记本

240系列：超便携子笔记本

770系列：首款14.1英寸屏幕

380系列：主流商务型号

600系列：经典商务本开端

i系列：消费级产品线

2000年：

T20：T系列的开山之作

A20：全功能工作站

X31：X系列的开端

T40：经典防滚架设计

二、联想时期（2005至今）

T43：最后一代IBM标ThinkPad

X41 Tablet：首款平板型号

X300：超薄碳纤维机身

W700：移动工作站

X201：经典键盘布局

T410：16:9屏幕比例

2012年（20周年）：

X1 Carbon：超极本代表作

T430：最后一代传统键盘

2015年：

P50：首款移动工作站

X1 Yoga：可变形本





A系列：AMD处理器版本

X1 Extreme：高性能轻薄本

2020年：

X13：13寸商务本

P15v：入门工作站

2022年（30周年）：

Z13/Z16：全新设计语言

X1 Nano G2：极致轻薄

2023年最新款：

P16：顶级移动工作站

X1 Carbon Gen11：第11代产品

补充说明：

1. 命名规则演变：

早期：三位数字（如700）

中期：字母+两位数字（如T60）

现代：字母+数字+后缀（如X1 Carbon）

2. 主要系列特点：

T系列：主流商务

X系列：便携商务

P系列：移动工作站

E系列：性价比型号

L系列：企业定制

3. 特殊版本：

Tablet：可旋转平板

Yoga：360度翻转

s后缀：轻薄版本

建议购买时注意：

1. 查看具体子型号配置差异

2. 注意处理器代际（如第11代/12代酷睿）

3. 确认接口配置是否符合需求