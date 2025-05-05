联想电脑售后维修官网电话

联想电脑是在全球都很有名的电脑品牌，它给许多用户提供了良好的售后服务。要是您的联想电脑出现故障需要维修，能够通过以下官方渠道获得帮助。

一、联想官方售后电话

联想在中国地区有客服热线，号码是，能提供7×24小时的服务 。

联想商用客户的专线号码是，其服务时间为周一至周日，每天的9:00至18:00 。

联想ThinkPad设有专门的热线电话，其号码为 。

二、官网查询方式

访问联想在中国的官方网站，它的网址是 。

2. 点击页面右上角"服务"选项

3. 选择"服务网点查询"

4. 输入您所在地区，即可查询最近的维修网点

1. 保修查询：可通过官网输入SN码查询保修状态





2. 驱动下载：官网提供全部机型的驱动下载

3. 在线客服：官网提供7×12小时在线咨询服务

四、注意事项

1. 维修前请备份重要数据

2. 携带购买凭证可加快保修流程

3. 非官方维修可能影响保修权益

五、延伸服务

1. 联想提供上门服务（部分城市）

2. 延保服务可通过官网或电话咨询

3. 企业客户可申请专属客户经理服务

当用户有售后服务需求，建议优先选择联想官方渠道。这样做能确保获得专业的服务体验。还能确保获得可靠的服务体验。