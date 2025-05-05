联想Yoga 13是一款二合一笔记本电脑，它具有创新性，凭借独特的360度翻转设计在市场上崭露头角，它是13.3英寸的变形本，能将笔记本电脑的高效生产力与平板电脑的便携触控体验完美融合。

在硬件配置方面，Yoga 13安装的是英特尔酷睿i5处理器，或者是英特尔酷睿i7处理器，它有8GB内存，还配备了256GB的SSD固态硬盘，或者配备了512GB的SSD固态硬盘，这样能保证系统运行流畅，它配备的是分辨率为1920×1080的IPS触控屏，该屏幕支持10点触控，屏幕色彩表现优秀。它的机身重量大约是1.54千克，厚度为16.9毫米，有着良好的便携能力。

这款产品最具特色的就是其四种使用模式：

1. 笔记本模式：标准笔记本形态，适合办公打字

2. 帐篷模式：屏幕向后翻转，适合影片观看





3. 站立模式：将键盘折叠到底部，适合触控操作

4. 平板模式：完全翻转后作为大尺寸平板使用

接口方面，配备了两个USB 3.0接口，设有一个HDMI接口，还有音频插孔，内置了720p摄像头，有支持杜比音效的立体声扬声器，电池续航时间大概能达到8小时，可满足日常移动办公的需求。

Yoga 13预先安装了Windows 8操作系统，它能很好地适配触控操作，它有背光键盘的设计，这让夜间使用更方便，它的机身采用铝合金材质，做工精细，它的转轴经过25000次翻转测试，耐用性有保障。

Yoga 13是一款变形本，这款变形本定位于高端，它特别适合商务人士，也适合设计师，还适合对移动办公有较高要求的用户群体，它有着创新的设计理念，能让用户在工作和娱乐之间实现无缝切换，是多场景使用的理想选择。