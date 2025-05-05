联想笔记本系列的排名

联想是全球知名的电脑品牌，其旗下笔记本的产品线丰富多样，涵盖了从入门到高端的各个细分市场。本文会依据性能、价格以及市场定位，对联想主流笔记本系列展开排名分析，以此帮助您做出更明智的购买决策。

1. ThinkPad X1系列（旗舰商务）

代表机型：X1 Carbon、X1 Extreme

特点：顶尖做工、军工认证、极致轻薄

适用人群：企业高管、商务人士

2. Legion拯救者系列（游戏旗舰）

代表机型：Legion 7i、Legion 5 Pro

特点：高性能显卡、高刷新率屏幕

适用人群：游戏玩家、内容创作者

3. Yoga系列（高端二合一）

代表机型：Yoga 9i、Yoga Slim 7

特点：360度翻转触控屏、出色扬声器

适用人群：设计师、创意工作者

4. ThinkPad T系列（经典商务）

代表机型：T14、T15

特点：标杆级键盘、稳定耐用

适用人群：程序员、文字工作者





5. IdeaPad系列（主流消费）

代表机型：IdeaPad 5、IdeaPad Slim 7

特点：性价比高、配置均衡

适用人群：学生、家庭用户

6. ThinkBook系列（中小型企业）

代表的机型有，ThinkBook 14，还有ThinkBook 15 。

特点：商务功能齐全、接口丰富

适用人群：初创企业、自由职业者

选购建议：

预算充足优先考虑X1或Legion系列

注重便携性可选Yoga或X1 Carbon

性价比之选是IdeaPad 5系列

游戏需求建议Legion 5 Pro起步

最新趋势：

2023年起，联想重点对Legion系列的散热系统进行了升级，在Yoga系列中引入了OLED屏幕选项，ThinkPad系列持续强化安全性能，新增了更多生物识别功能。

售后服务提醒：

联想会提供保修服务，保修时长在1年到3年之间，ThinkPad系列能选购保修计划，该计划可将保修延长至5年。建议通过官方渠道购买，这样能确保售后权益。